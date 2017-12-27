Yarsuvat başkanlık kararını bugün verecek

Galatasaray'da kritik gün bugün...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'da 13 Ocak’ta yapılacak olağanüstü kongrede Dursun Özbek’in karşısına aday olarak çıkması için baskı yapılan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat son kararını bugün verecek. Daha önceki dönemde olduğu gibi yine 6 aylığına göreve gelmeyi planlayan yarsuvat, aday olmaya karar verdiği takdirde gerekli imzaları cuma günü saat 18.00’e kadar divan kurulu başkanlığına teslim edecek.

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