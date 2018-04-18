Yaş ortalaması 44'e yükselen Belçika ordusunun gençleri çekmek için aradığı yeni yollar tartışma yarattı

Yaş ortalaması 44'e yükselen Belçika ordusu gençleri orduya katabilmek için yeni yöntemler aramaya başladı.
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin haberine göre ordu, askerlere kışla yerine evlerinde kalma imkanı tanımayı düşünüyor.
Bir diğer değişim ise acemi eğitimleri sırasında hafta sonu eve gitme imkanı olacak.
Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'a konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü "Askerleri kışla dışında vakit geçirebilmeleri için serbest bırakmayı düşünüyoruz" dedi.
Fakat bu öneri, eski askerlerin tepkisini çekti.
Eski bir paraşüt birliği eri olan Danny Lams, "Bir orduyu böyle geliştiremezsiniz" dedi ve ekledi:
"Savaşı hanım evlatları değil askerler yapar. Cepheye annelerini özleyen askerlerle gidemezsiniz. Biz eskiden su sızdıran muşambaların altında soğuk zeminde yatardık."
Savunma uzmanı Luc de Vos ise ordunun iş ilanlarına gençlerin itibar etmediğini söyledi. Vos, "Ordu modern topluma ayak uyduruyor ve bu toplum eskisi kadar sert değil" dedi.
Asker bulmakta zorlanan Belçika ordusunda yaş ortalaması 44. İngiltere'de ise bu yaş 30.
Ancak İngiliz ordusu da son dönemde personel sıkıntısı yaşıyor.
İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesinin politika editörü yardımcısı Steven Swinford'un haberine göre orduda 8 bin 200 personel açığı bulunuyor. Bu, toplam personelin yüzde 5'ine denk. Bu açığın 700'ü ise istihbarat analizi alanında.
Habere göre çalışan bulmak için özel sektörle rekabet etmek zorunda kalan ordunun bu pozisyonlara yeterli eleman bulamayacağından endişe ediliyor.
Gazeteye konuşan bir ordu sözcüsü ise yalnızca geçen yıl 13 binden fazla işe alım yaptıklarını, bu açığı da kapatabileceklerini söyledi.
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