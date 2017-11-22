Yaşadığınız şehirde hava kirliliği yüzünden günde kaç sigara içiyorsunuz?

ABD'nin California eyaletinde yer alan ve iklim bilimi üzerine çalışan Berkeley Earth, şehirlerdeki hava kirliliğinin bir günde insanların kaç sigara içmesine yol açtığını hesaplıyor.
Bu hesaplamaya göre Türkiye'nin hava kirliliği açısından en geride olan üç şehri Batman, Hakkari ve Gaziantep'te. Bu 3 kentte yaşayanlar günde 3 sigaradan fazla içiyor.
İstanbul ise 46'ncı sırada yer alıyor.
Buna göre İstanbul'da yaşayanlar günde ortalama 1,51 sigara içiyor.
Yaşadığınız şehirdeki kirlilik oranını görmek için tıklayabilirsiniz. Rakamlar, günde kaç tane sigara içmek durumunda kaldığınızı gösteriyor. Eğer haritayı göremiyorsunuz şu linke tıklayın:
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 3 bin şehri inceleyerek ve Berkeley Earth'ün hesaplamasını kullanarak hava kirliliğini ortaya seren "dünya sigara haritasını" ortaya çıkardı. Siz de interaktif haritamıza tıklayarak yaşadığınız şehirde gün boyunca hava kirliliği yüzünden ne kadar sigara içmek zorunda kaldığınıza bakabilirsiniz.
|
Türkiye'de hava kirliliği en yüksek 10 şehir
|
Parçacık oranı (PM 2.5)
|
Bir günde içilen sigara sayısı
|
Batman
|
67
|
3.09
|
Hakkari
|
67
|
3.09
|
Gaziantep
|
66
|
3.06
|
Siirt
|
61
|
2.84
|
Afyon
|
60
|
2.77
|
Karaman
|
57
|
2.63
|
Iğdır
|
54
|
2.48
|
Düzce
|
52
|
2.41
|
Isparta
|
52
|
2.43
|
Bitlis
|
51
|
2.38
Hava kirliliği PM2.5 olarak adlandırılan parçacıkları solumak zorunda kaldığımız için zararlı.
Bu parçacıklar akciğer kanseri ya da astım gibi hastalıklara yol açabiliyor.
Eğer belli bir alan içinde 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıklar varsa bunlar özellikle akciğere nüfuz edebildiği için daha da tehlikeli oluyor.
WHO'ya göre 25 μg/m3 (bir metreküp içinde 25 mikrogram) ölçüsünden daha fazla oranda hava kirliliği sağlımız için zararlı.
Berkeley Earth ise 21.6 μg/m3 ölçüsünde parçacık solumanın sağlık açısından bir sigarayla eşdeğer zarara yol açtığını hesaplıyor.
Tavsiye edilen PM 2.5 seviyesi ise 10 μg/m3.
Dünyada 693 yer zararlı eşiğin üzerinde bir hava kirliliği tehlikesiyle karşı karşıya.
Mesela Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de görülen son hava kirliliği seviyesi yüzünden 19 milyon kişi günde istemeyerek 44 sigara içmiş oldu.
Bu da sağlık açısından iki paket sigara olarak görülebilecek tehlikeli sınırın üstünde bir rakam.
WHO'nun son hesaplamalarına göre dünyada bir yıl içinde üç milyondan fazla kişi hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor.
WHO'nun hesaplamalarına göre İran'ın Zabol kenti günde 10 sigarayla hava kirliliği açısından en tehlikeli şehir.
|
En çok sigara içmek zorunda kaldığınız şehirler (Günlük ortalama sigara oranı) Kaynak: WHO
|
1. Zabol (Iran)
|
10.3
|
2. Gwalior (Hindistan)
|
8.1
|
3. Allahabad (Hindistan)
|
7.8
|
4. Riyad (Suudi Arabistan)
|
7.2
|
5. Al Jubail (Suudi Arabistan)
|
7
|
6. Patna (Hindistan)
|
6.9
|
7. Raipur (Hindistan)
|
6.6
|
8. Bamenda (Kamerun)
|
6.1
|
9. Xingtai (Çin)
|
5.9
|
10. Baoding (Çin)
|
5.8
Ancak şehirlerdeki hava kirlilik oranları anlık olarak değişebiliyor.
Hesaplamadaki 3 bin şehirden üçte birinden daha azı olması gereken hava kirliliği sınırları içinde.
Hindistan ve Çin hava kirliliği açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında.
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