Yaşadığınız şehirde hava kirliliği yüzünden günde kaç sigara içiyorsunuz?

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ABD'nin California eyaletinde yer alan ve iklim bilimi üzerine çalışan Berkeley Earth, şehirlerdeki hava kirliliğinin bir günde insanların kaç sigara içmesine yol açtığını hesaplıyor.Bu hesaplamaya göre; Türkiye'nin hava kirliliği açısından en geride olan üç şehri Batman, Hakkari ve Gaziantep. Bu 3 kentte yaşayanlar günde 3 sigaradan fazla içiyor. İstanbul ise 46'ncı sırada yer alıyor. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar günde ortalama 1,51 sigara içiyor.