İstanbul ve 6 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti yapan 23 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Aralarında rüşvet aldıkları tespit edilen 2 polis memurunun da bulunduğu 11 çete üyesi tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti yapan' çeteyi takibe aldı.



Ağrı, Antalya, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda aralarında 4 polis memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Bir silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı operasyonda, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca ve 802 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI



Yürütülen operasyonda gözaltına alınan 4 polis memurunun rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştıkları tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 4'ü polis memuru 23 kişi adliyeye sevk edildi. 2'si polis memuru 11 çete üyesi tutuklandı.

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