Yasak Elma heyecan dolu bölüm ile izleyici karşısındaydı. Yasak Elma'nın bu bölümünde Ender'in eve dönüşü tüm dengeleri değiştirdi. Yıldız bu duruma katlanmak zorunda kalırken bir çıkış yolu da aramaya başladı. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından rahatsız oldu. Dizinin son sahnesinde ise Sinan Zehra ile el ele eve geldi ve Halit ile Ender bu sahneyle şaşkına döndü.

YASAK ELMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla bekleniyor. Yayıncı kuruluş henüz Yasak Elma 12. yenib ölüm fraganını yayınlamadı. Ancak dizi ile ilgili güncel bilgiler geldikçe aktaracağız.

YASAK ELMA 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim’in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender’in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan’ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur...

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