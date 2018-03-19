Yasak Elma ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerini, Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’nin paylaştığı Yasak Elma'nın ilk bölümünün ardından seyirciler, gelecek bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Yasak Elma 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Yasak Elma 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...

YASAK ELMA 2. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı alet etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

YASAK ELMA KONUSU

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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