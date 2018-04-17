Yasak Elma 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma’da Ender’in Yıldız için yaptığı planı Halit bozunca, Yıldız da artık Ender’in intikam listesine girdi. Zeynep ile Alihan arasında ise fırtınalı bir aşkın temelleri atıldı. İşte Yasak Elma son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma 6. bölüm fragmanı;

YASAK ELMA 5. SON BÖLÜM ÖZETİ



Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden olur. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kalacaktır.

Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Zeynep bir karar vermek zorundadır. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmayacaktır...

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