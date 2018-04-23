Yasak Elma 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünde heyecan iyi arttı. Yasak Elma’da Yıldız, Halit’i elde etmek için harekete geçerken, Yıldız bu duruma kayıtsız kalmadı ve harekete geçti. Zeynep ile Alihan ise duygularını artık saklayamaz duruma geldiler ve ilişkileri çok daha farklı bir boyut kazandı. İşte Yasak Elma 6. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

YASAK ELMA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender Yıldız’ın Halit’in yanına geri döndüğünü görünce, bir kumpasa kurban gittiğini anlar ve Yıldız’ın gerçek yüzünü Halit’e göstermek için ant içer. Yıldız masumiyetini kullanarak Halit’i kazanmaya uğraşırken, Halit’in peşinde sadece Ender’in olmadığını anlayacaktır.

Alihan ise kendi hazırladığı oyunda yenilmenin acısını Zeynep’e sürpriz yaparak çıkarır. Alihan’ın beklenmedik hareketi Zeynep’in duygularını kontrol etmesini çok zorlaştıracaktır...

YASAK ELMA DİZİ KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

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