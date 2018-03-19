Yasak Elme oyuncuları kimler? Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı Yasak Elma bugün izleyiciyle buluşacak. Yasak Elma oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne? İşte Yasak Elma oyuncuları, konusu ve 1. bölüm özeti...

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Yasak Elma’da Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Yasak Elma 1. bölüm fragmanı;

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