İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, internet üzerinden hizmet veren UBER’e erişimin engellenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması talebine ilişkin dava, bilirkişi raporu mahkemeye ulaşmadığı için 7 Kasım’a ertelendi.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre mahkeme, bilirkişilere 2 hafta süre verilmesine, bu sürede raporun mahkemeye sunulmaması durumunda ise bilirkişiler hakkında yasal işlem yapılacağının, bilirkişi listesinden isimlerinin çıkarılabileceğinin bildirilmesine karar verdi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki duruşmada, aynı taleple açılan 3 dava birleştirildi. VIP araçların satışını yapan şirket yöneticileri ise UBER araçlarının çoğunun satışa çıkarıldığını belirterek, “Araçların yüzde 70'i piyasadan çekildi. Bize günde 20-25 araç geri dönüyor" açıklamasında bulundu.

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