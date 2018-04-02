Kaza, saat 19.30 sıralarında Oramiral İzmit Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A. idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil, yasak olmasına rağmen “U” dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada karşı yönden gelen İlknur K. idaresindeki hususi minibüs aniden “U” dönüşü yapan otomobile çarparak yan yattı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar İlknur K., İlkay K. ve Nurten Ü. ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.

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