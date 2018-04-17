Nevşehir-Ürgüp Karayolu, Uçhisar kavşağında 22 yaşındaki Turgay İçöz’ün kullandığı otomobil, yol kenarındaki midibüsten kokoreç almak için duran İ.B. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, 19 yaşındaki Salim Burak İçöz, 24 yaşındaki Tarık Öztürk, 21 yaşındaki Gamze Aktoprak ve 22 yaşındaki Gülbahar Pektaş öldü. Kazaya, Üçhisar Belediyesi’nin yasaklamasına rağmen satış yapmaya devam eden kokoreççi Yüksel Ferveren’in neden olduğu iddia edildi.

Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre, jandarma ve emniyetin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet sürücüsünün kusursuz olduğu ifade edildi. Sorumlu olduğu söylenen kokoreççi Ferveren, Habertürk’e konuştu:

‘KARAYOLUNDA IŞIKLANDIRMA YOK’

“Karayolu üzerinde herhangi bir ışıklandırma yokken belediye açığını benim üzerime atmaya çalışıyor. Kazanın olduğu yer, tezgâhımın bulunduğu yerden 5 metre içerideydi. O bölgede seyyar satıcılık yapan sadece ben değilim. Bu işi sadece ben yapıyormuşum gibi herkes üzerime geldi. Orada çalışmayacağıma dair yazıyı, Uçhisar Belediyesi zabıtaları imzam olmadan, tutanak tutup cama asmış. Daha sonra belediyeye giderek durumu öğrenmeye çalıştım. Bana tezgâhın ruhsatsız olması nedeniyle tutanak tutulduğunu söylediler. Hakkımı aramak için BİMER’e başvurdum; bu işi yapanın tek ben olmadığımı söyleyerek bir nevi izin istedim. Uçhisar Belediye Başkanı’nın avukatı, başkanın BİMER’e verdiğim dilekçeden rahatsız olduğunu, hakkımda suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de ‘Bu benim hakkım’ dedim. Daha sonra avukat yanımda başkanı aradı. Başkanın sesini duydum; ‘O kokoreççiyi bırakma, şikâyetini geri çekip dilekçesini değiştirsin, adamakıllı yazsın’ dedi. Ben orada esir değilim. Üniversite mezunu, iş bulamayan bir vatandaşım. Avukat şimdilik tezgâhı kaldırmamı ve birkaç ay sonra tekrar açmamı söyledi. Ben de tezgâhı 1.5 ay sonra tekrar açtım. Ardından bu kaza meydana geldi. Sokağa çıkamıyorum, psikolojim bozuldu.”

‘3 KEZ UYARDIK’

Uçhisar Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler yetkilileri de, kokoreççinin hem sakıncalı bir yerde hem de ruhsatsız çalıştığı için 3 kez uyarıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti ve şunları kaydetti: “Karayolu üzerinde bulunan bir tarla var. Tarlanın 50 metre aşağısında bir bağda yaşadığı için arabayı oraya park ettiğinden evinin önüne araba park etmiş gibi duruyor. Bu durumda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Denetlenmesi oldukça zor. 3 defa uyardık, seyyar arabasını kaldırttık. Bizi BİMER’e şikâyet etmiş.”

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