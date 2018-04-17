Nevşehir-Ürgüp Karayolu, Uçhisar kavşağında 22 yaşındaki Turgay İçöz’ün kullandığı otomobil, yol kenarındaki midibüsten kokoreç almak için duran İ.B. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, 19 yaşındaki Salim Burak İçöz, 24 yaşındaki Tarık Öztürk, 21 yaşındaki Gamze Aktoprak ve 22 yaşındaki Gülbahar Pektaş öldü. Kazaya, Üçhisar Belediyesi’nin yasaklamasına rağmen satış yapmaya devam eden kokoreççi Yüksel Ferveren’in neden olduğu iddia edildi.
Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu'nun haberine göre, jandarma ve emniyetin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet sürücüsünün kusursuz olduğu ifade edildi. Sorumlu olduğu söylenen kokoreççi Ferveren, Habertürk’e konuştu:
‘KARAYOLUNDA IŞIKLANDIRMA YOK’
“Karayolu üzerinde herhangi bir ışıklandırma yokken belediye açığını benim üzerime atmaya çalışıyor. Kazanın olduğu yer, tezgâhımın bulunduğu yerden 5 metre içerideydi. O bölgede seyyar satıcılık yapan sadece ben değilim. Bu işi sadece ben yapıyormuşum gibi herkes üzerime geldi. Orada çalışmayacağıma dair yazıyı, Uçhisar Belediyesi zabıtaları imzam olmadan, tutanak tutup cama asmış. Daha sonra belediyeye giderek durumu öğrenmeye çalıştım. Bana tezgâhın ruhsatsız olması nedeniyle tutanak tutulduğunu söylediler. Hakkımı aramak için BİMER’e başvurdum; bu işi yapanın tek ben olmadığımı söyleyerek bir nevi izin istedim. Uçhisar Belediye Başkanı’nın avukatı, başkanın BİMER’e verdiğim dilekçeden rahatsız olduğunu, hakkımda suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de ‘Bu benim hakkım’ dedim. Daha sonra avukat yanımda başkanı aradı. Başkanın sesini duydum; ‘O kokoreççiyi bırakma, şikâyetini geri çekip dilekçesini değiştirsin, adamakıllı yazsın’ dedi. Ben orada esir değilim. Üniversite mezunu, iş bulamayan bir vatandaşım. Avukat şimdilik tezgâhı kaldırmamı ve birkaç ay sonra tekrar açmamı söyledi. Ben de tezgâhı 1.5 ay sonra tekrar açtım. Ardından bu kaza meydana geldi. Sokağa çıkamıyorum, psikolojim bozuldu.”
‘3 KEZ UYARDIK’
Uçhisar Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler yetkilileri de, kokoreççinin hem sakıncalı bir yerde hem de ruhsatsız çalıştığı için 3 kez uyarıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti ve şunları kaydetti: “Karayolu üzerinde bulunan bir tarla var. Tarlanın 50 metre aşağısında bir bağda yaşadığı için arabayı oraya park ettiğinden evinin önüne araba park etmiş gibi duruyor. Bu durumda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Denetlenmesi oldukça zor. 3 defa uyardık, seyyar arabasını kaldırttık. Bizi BİMER’e şikâyet etmiş.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.