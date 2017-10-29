Yaşam koçu olmak - Nasıl yaşam koçu olunur?

Gazete Habertürk'ten Esen Evran'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Evet onlar belki antrenörlük, diyet düzenleyici ya da moda danışmanlığı yapıyor olabilirler. Ama koçluk, literal olarak bakmak gerekirse, size neyi yapacağınızı söyleme işi değil, doğru soruları sorarak sizin ne yapacağınızı bulmanızı sağlama işi. Kullanamadığınız potansiyeli açığa çıkarma, sürekli ertelediğiniz şeyler için harekete geçmenizi sağlama, tıkanıklık yaşadığınız konularda sizi harekete geçirme, hedeflerinizi eyleme dönüştürmeye yardım etme işi. İşi koçluk olup, bunun eğitimini alıp ve ehil yerlerden onaylı sertifikalarla bu mesleği yapanlar için kendilerine gelen danışanın ruhsal olarak ‘sağlıklı’ olması, ya da onların deyimiyle ‘normal’ olması gerekiyor.

Bu işin arz tarafı. Ama asıl dikkat çekici olan, pek çok üniversite mezunu, kurumsal hayata yıllarını vermiş çalışanın, ikinci kariyer olarak koçluğu seçmesi. Piyasada ortalama 15 bin lira düzeyinde koçluk eğitimleri veriliyor. 40 yaş üstü kadınlar en fazla ilgi gösterenler, çoğunluk da mühendis kökenli. Koçluk talep edenler de en fazla üst düzey yöneticiler, özellikle terfi edip, nasıl devam edeceği konusunda tereddüt yaşayanlar.

"İŞTE YA DA EVDE BASKI İLK SEBEP"

Perfect Mind Coach Academy kurucu ortağı Murat Özlen

Kimler geliyor genellikle? “Şöyle söyleyeyim, kurumsal hayatta baskı görenler ve eşleriyle sorun yaşayanlar çoğunlukta. Herkesin ihtiyacı da farklı. Biz akıl vermez soru sorarız sadece. “Buradan çıktıktan sonra ilk adımın ne olacak” diye sorarız örneğin. Bireysel koçluk hizmetinin bedeli değişir ama 500 liradan başlar ve yükselir. Kurumsal koçluklarda patron yapar ödemeyi orada da 1000 lira civarından başlar. En az 10 seans katılım şart.”

"3-4 GÜN KURSLA KOÇ OLUNMAZ"

Si&ze Bütünsel Yaklaşım ortağı Zeynep Balcı

“Bu işle ilgili etik kuralları ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) belirler. Ben 3 dönem yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Türkiye’de bu iş bir fırsat olarak insanlara sunulduğu zaman, 3-4 günlük eğitimle koç yetiştiriyorum diye çıkabiliyor bazı kurumlar. Ama böyle olmaması gerek. Yavaş yavaş bir bilinç oluşuyor. Genellikle mühendis, 40 yaş üstü insanlar yapıyor bu işi. Kadınlar çoğunlukta.”

"PERFORMANS BASKISI ARTTI"

Elemental Value yönetici ortağı Serhan Kuseyrioğlu

“Çok performans odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Yükümüz artıyor. Ustalık yetmiyor, yeni şeyler ekleniyor. Başarılı bir CEO oluyorsunuz ama evdeki işler karışıyor, denge bozuluyor. İnsanların kendi kaynaklarını maksimum düzeyde kullanması gerekiyor. İnsanlar hayatlarını doyum içinde yaşamak - mutlu da değil, yaşamaya değer bir hayatı olsun diye- bize geliyorlar.”

* Koçluk eğitimi almak ya da bir koçtan hizmet almak istiyorsanız uluslararası akreditasyon arayın.

* Bir koç seçmeden önce en az 3 farklı koç ile ‘kimya görüşmesi’ yapın. Bunun için 15 dakika yeterlidir, ücret ödemeniz gerekmez.

* En az 10 seans koçluk almalısınız. Önceliğiniz fiyat olmamalı. Seans ücretleri 400-1000 lira arasında.

Yaşam koçu ve eğitmen

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