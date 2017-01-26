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YAŞAM

Japonların şaşırtan icatları!

29 Ocak 2016 Cuma, 11:43:02

Sıra dışı buluşlarıyla dünyanın konuştuğu Japonlardan yeni bir icat daha...

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    Japonya'nın Saitama prefektörlüğünde bulunan Iruma kentinde, yaşlı insanların kaybolma riskine karşı tırnaklara yapıştırılan ve su geçirmeyen QR kodları üretildi.

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    Tırnaklara yerleştirilen bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.

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    Hafıza kaybı, Alzheimer ve ya kaybolma durumunda, yaşlıların artık kendini ifade etmesine adresini hatırlamasına gerek kalmayacak. 

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