YAŞAM
Japonların şaşırtan icatları!
29 Ocak 2016 Cuma, 11:43:02 | Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 12:22:10
Sıra dışı buluşlarıyla dünyanın konuştuğu Japonlardan yeni bir icat daha...
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Japonya'nın Saitama prefektörlüğünde bulunan Iruma kentinde, yaşlı insanların kaybolma riskine karşı tırnaklara yapıştırılan ve su geçirmeyen QR kodları üretildi.
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Tırnaklara yerleştirilen bu barkodlar okutulduğunda kişinin adres ve diğer kimlik bilgilerine erişilebiliyor.
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Hafıza kaybı, Alzheimer ve ya kaybolma durumunda, yaşlıların artık kendini ifade etmesine adresini hatırlamasına gerek kalmayacak.
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Tırnağına öncesinde yapıştırılan kod sayesinde kişinin tüm bilgilerine kolayca ulaşabilecek.
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Barkodlar, akıllı telefonlarda bulunan QR kod okuyucu ile okutulabiliyor.
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JAPONLARIN ŞAŞIRTAN İCATLARI
Doğal afetlerin sıkça yaşandığı Japonya'da yine çok farklı bir tasarıma imza atıldı.
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Japon tasarım firması Nendo ve Sugita Ace üretimi olan hayat kurtaran yeni ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Birden fazla parçası olan bu tüp herhangi bir afet sırasında hayat kurtarmaya odaklı.
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Boyutları bir şemsiyeden daha küçük olan tüpün içinde bir insanın acil ihtiyaç duyacağı her şey var.
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Oldukça kullanışlı ve şık görünen tüpün içinde şarj aletinden, küçük makaslara kadar pek çok şey var.
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İsmi “Minim+Aid” olan bu kit, 5 cm'lik bir çapa sahip.
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Hayat kurtaran bu boru su geçirmiyor ve sel durumunda su üzerinde kalmanızı sağlıyor.
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Tüpün içinde bir düdük, radyo, yağmurluk, fener, içme suyu ve ilk yardım kiti bulunuyor.
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Bu masaj aleti karpal tünel sendromunu engellemek için yani yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle elleri olumsuz etkileyen bir rahatsızlık için icat edildi.
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Kedi patisine benzeyen bu aletin ismi: Kedi gücü masajı. Genellikle boyun ve omuz bölgesinin masajı böyle yapılıyor.
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Kafadaki sinir uçlarını etkileyem bu alet, gün içindeki sinir gerilmelerini rahatlatıyor. Normal tarakla da aynı masaj yapılabilir.
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Omuz, sırt ve boyun için masaj yapan yastık.
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Kafada ağrıyan bölgelere titreşimle masaj yapan alet.
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Titreşimli ayak masaj aleti.
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Bu masaj topları sadece erkekler için tasarlanmış.
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El ve ayak parmaklarını rahatlatan pamuklu çorap.
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Doğadan gelen mucize, yüzde salyangoz dolaştırmak. Salyangozlar yüzde dolaşırken kan dolaşımını hızlandırıyorlar.
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Geleneksel yöntem: Bardak çekme...
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Japon tasarımcı Mao Yamamoto'nun tasarımı olan bu küçük köpekler işe yaramıyor gibi dursa da durumun aslı öyle değil.
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Bu küçük köpek şeklindeki kulak tıkaçları gürültüyü azaltma, duşta su kaçmasını engellemek gibi şeylerde kullanılıyor.
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Klasik kulak tıkaçlarının yanı sıra daha eğlenceli görüntüsü olan tıkaçlar sanki insanın kulakları arasında uzun bir köpek varmış izlenimi de yaratıyor.
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Bu tıkaçlara sahip olmanın bedeli ise; 11.30 dolar yani 33.22 TL.
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Japonlar duşta akıllı telefon kullanımını kolaylaştırmak için küvete yerleştirilebilen, 'banyo hava yastığı'nı icat etti.
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Bilinen hava yastığını farklı şekilde dizayn eden Japonlar bu ürüne'Akıllı Telefon Tutucu Hava Yastığı' ismini verdi.
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Şişirilip kullanılan, küvete yerleştirilebilen hava yastığı fonksiyonuyla rahatlık sağlarken aparatı sayesinde akıllı telefon kullanımına da olanak sağlıyor.
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Akıllı telefon su geçirmez kılıfın içinde olduğundan herhangi bir endişe duymadan kullanıma müsade ediyor.
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Ayrıca hava yastığının kol uzunluğunu kişi kendine göre ayarlayabiliyor.
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Üstelik bu hava yastığı sadece küvette değil yatarken de kullanılabiliyor.
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Şimdilik sadece Tokyo'da kullanılan bu ürün; 39 dolar yani 115,434 TL'den satılıyor.
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İşte Japonlar'ın küçük icatlar konusunda oldukça tecrübeli olduğunun kanıtı olan diğer icatları...
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Arka cepleri el bezi olan pantolon
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Portakal soymak için metal tırnak
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Parmak kesmeyi engelleyici el
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Sıçrama engelleyici başlık
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Sözlük görünümlü masa yastığı
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Kaşıntının yerini göstermek için tişört
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Tüm vücudu kaplayan şemsiye
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Kadın dizi şeklinde yastık