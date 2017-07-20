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Burçların gizli zaafları!

03 Mart 2016 Perşembe, 11:39:31

Bir erkeği etkilemenin yolu, burcunun şifrelerinde gizli... Hangi burcun neye zaafı var? İşte yanıtı...

  • 1 Burçların gizli zaafları!
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    Koç erkeğini etkilemenin yolları

    Atletik ve çekici bir erkektir. En belirgin özelliği aceleci ve sabırsız olmasıdır. Amaçladığı şeylere ulaşmak ve başarılı olmak onun hayatındaki en önemli şeydir. Son derece hırslı, dinamik ve cazibeli olan Koç erkeğini elde etmek de onun ilgisini sürekli tutmak da çok zordur.

  • 2 Burçların gizli zaafları!
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    Duygularından çok mantığıyla hareket eden Koç'tan romantik sevgi gösterileri beklememeli ve ona da böyle davranmamalısınız. Saldırgan kadınlardan hiç hoşlanmaz ama küçük başkaldırılardan ve nazdan hoşlanır.

  • 3 Burçların gizli zaafları!
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    Onu elde etmek istiyorsanız her zaman merakını uyanık tutun. Tamamı okunmamış bir kitap gibi olun. Dinamik Koç'tan tam puan almak için sağlıklı, güçlü, dinamik ve doğal görünmeye de özen gösterin. Artık o sizindir!

  • 4 Burçların gizli zaafları!
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    Boğa erkeğini etkilemenin yolları

    Boğa erkeğinin bir kadında aradığı en önemli koşul güzellik, zevk sahibi olmak ve bakımdır. Maddi değerlere son derece önem verir. Tatlı sözler duyduğunda bir kedi gibi sokulmaktan hoşlanan Boğa, çok iyi ve sadık bir aşıktır.

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  • 5 Burçların gizli zaafları!
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    En kötü özelliklerinden biri ise yatakta bile yiyebilecek kadar boğazına düşkün olmasıdır. Genellikle sakin ve iş hayatım kendi belirlediği kurallar çerçevesinde düzenli bir şekilde yürüten Boğa erkeği kolay kolay sinirlenmez. Ancak işine karışıldığı ve eleştirildiği anda burnundan soluyan korkunç yüzü ortaya çıkıverir. Silik kadınlar hiç ona göre değildir.

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YORUMLAR 0
  • Misafir
    Misafir 21 Mart 2017 Salı 09:08
    Balık erkeğinde Kova erkeği kelimesini unutmuşsunuz. Kopyala yapıştır haber yapmasanız iyiydi.
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