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Ve en dikkatli olmanız gereken yönlerinden biri de rol kabiliyetidir. Her zaman sizi kandırmaya, elde etmeye çalışacaktır. Ona istediklerim veriyormuş gibi yapın. Onu öpün, okşayın, olağanüstü sevgi gösterilerinde bulunun ama asla aşık olduğunuzu kabul etmeyin. Böylece o sürekli sizi elde etme cabası içinde olacaktır ki, bu da size değer vermesini sağlar. Daima gösterişli ve baş döndürücü olun, işte o zaman sizin için çıldıracaktır.