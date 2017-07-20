03 Mart 2016 Perşembe, 11:39:31 | Güncelleme: 20 Temmuz 2017 Perşembe, 11:14:59
Bir erkeği etkilemenin yolu, burcunun şifrelerinde gizli... Hangi burcun neye zaafı var? İşte yanıtı...
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Koç erkeğini etkilemenin yolları
Atletik ve çekici bir erkektir. En belirgin özelliği aceleci ve sabırsız olmasıdır. Amaçladığı şeylere ulaşmak ve başarılı olmak onun hayatındaki en önemli şeydir. Son derece hırslı, dinamik ve cazibeli olan Koç erkeğini elde etmek de onun ilgisini sürekli tutmak da çok zordur.
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Duygularından çok mantığıyla hareket eden Koç'tan romantik sevgi gösterileri beklememeli ve ona da böyle davranmamalısınız. Saldırgan kadınlardan hiç hoşlanmaz ama küçük başkaldırılardan ve nazdan hoşlanır.
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Onu elde etmek istiyorsanız her zaman merakını uyanık tutun. Tamamı okunmamış bir kitap gibi olun. Dinamik Koç'tan tam puan almak için sağlıklı, güçlü, dinamik ve doğal görünmeye de özen gösterin. Artık o sizindir!
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Boğa erkeğini etkilemenin yolları
Boğa erkeğinin bir kadında aradığı en önemli koşul güzellik, zevk sahibi olmak ve bakımdır. Maddi değerlere son derece önem verir. Tatlı sözler duyduğunda bir kedi gibi sokulmaktan hoşlanan Boğa, çok iyi ve sadık bir aşıktır.
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En kötü özelliklerinden biri ise yatakta bile yiyebilecek kadar boğazına düşkün olmasıdır. Genellikle sakin ve iş hayatım kendi belirlediği kurallar çerçevesinde düzenli bir şekilde yürüten Boğa erkeği kolay kolay sinirlenmez. Ancak işine karışıldığı ve eleştirildiği anda burnundan soluyan korkunç yüzü ortaya çıkıverir. Silik kadınlar hiç ona göre değildir.
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Onun sizi elde etmek için çabalamasını beklemeyin. Çünkü o başkalarının peşinde koşmaktansa kendi peşinde koşanları gayet misafirperver bir şekilde evinde ağırlamayı tercih eder.
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İkizler erkeğini etkilemenin yolları
Değişken, havai ve istikrarsız bir erkek olan İkizler'i elde etmek çoğu zaman kolay gibi gözükebilir. Ancak saygısını ve ilgisini kazanmak çok zordur. Çünkü o entelektüel, aklını ve mantığını iyi kullanabilen kadınlardan hoşlanır.
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Bir kadına sahip olduğunu bilmek istemesine karşın onun üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunu hissettiği anda ilgisini kaybeder. Ona kendinizden bahsederken hep sınırlı olun. Yalnızlıktan nefret eden İkizler erkeğine gerektiğinde kardeş, dost, metres, sevgili ve anne olmayı başarabilirseniz onu ele geçirebilirsiniz.
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Ancak şimdiden kendinizi onu başkalarıyla paylaşmaya ve kıskanmamaya alıştırın. Çünkü sadık olmayan bu erkek aynı zamanda kıskançlığı da hiç bilmez.
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Yengeç erkeğini etkilemenin yolları
Tutucu ve kırılgan Yengeç erkeğine ulaşmak istiyorsanız, önce onun annesinin kalbini fethetmeniz gerekiyor. Çünkü o gerçek bir ana kuzusudur. Ayrıca evine çok düşkündür ve bazen hastalık derecesinde titiz olabilir.
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Pasif bir erkek olan Yengeç'e ürkütmeden yaklaşıp sevgi göstermeli, danteller ve kadifelerle onu tahrik etmelisiniz. Bir ilişkiye girdiğinizde ise son derece sadık ve dürüsttür. Bu yüzden onu kıskanmanıza hiç gerek yoktur.
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Ancak son derece kırılgan olan Yengeç erkeğinin size güvenmesi için onu dürüstlüğünüze inandırmanız gerekiyor. Şehvetli, bebeksi ve ufak tefek kadınlardan hoşlandığım hatırlatalım.
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Aslan erkeğini etkilemenin yolları
Övgüden sonsuz zevk alan, gözü kara Aslan erkeği cömertliği ile tanınır. Her zaman maddi değerlere çok fazla önem verir. İkna kabiliyeti oldukça güçlüdür. Karşısındakini etkilemek için bütün hünerlerini sergileyecektir.
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Ve en dikkatli olmanız gereken yönlerinden biri de rol kabiliyetidir. Her zaman sizi kandırmaya, elde etmeye çalışacaktır. Ona istediklerim veriyormuş gibi yapın. Onu öpün, okşayın, olağanüstü sevgi gösterilerinde bulunun ama asla aşık olduğunuzu kabul etmeyin. Böylece o sürekli sizi elde etme cabası içinde olacaktır ki, bu da size değer vermesini sağlar. Daima gösterişli ve baş döndürücü olun, işte o zaman sizin için çıldıracaktır.
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Başak erkeğini etkilemenin yolları
İşte duygusallıktan uzak, aşktan korkan bir erkek. Başak'lar oldukça pasif, başka insanlarla kendisini paylaşmaktan korkan, gösterişsiz ve naif erkeklerdir. Bir Başak'ın sizden hoşlanıp hoşlanmadığım hakaretlerinden ve yersiz eleştirilerinden anlayabilirsiniz.
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Aşkı, okyanusun ortasında. fırtınaya yakalanmak kadar ürkütücü bulan bu burcun erkekleri, romantizmden de son derece uzaktırlar. İlginçtir ama onu pahalı hediyelerle etkileyebilirsiniz. Bir Başak erkeğiyle beraberken fazla masraf çıkartmaz, temiz, şık ve düzenli biri olabilirseniz ilgisini ve sevgisini kazanabilirsiniz. Eğer onun bitmek bilmeyen hastalıklarına ve somurtkanlığına dayanabilirseniz, sevgi göstereceği günlerin hayali ile yaşayabilirsiniz.
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Terazi erkeğini etkilemenin yolları
Burçlar kuşağının en centilmen, şaşırtıcı, kurnaz erkeğiyle beraber olmaya adaysanız şimdiden pasif bir rol üstlenmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Son derece kibar, zarif, şık ve büyülü bir havası olana Terazi erkeği övünmekten ve mağrur gözükmekten zevk duyar.
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Görgü kurallarım iyi biliyor ve uyguluyorsanız, fizik güzelliğiniz onun için önemin! yitirir. Sadakatinizden, aşkınızdan emin olduğu sürece sizinle olmak isteyecektir. Onu elde edebilmek için zarif, sessiz ve güzel olmalısınız.
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Terazi erkekleri güçlü, saldırgan, baskın karakterli kadınlardan hoşlanmazlar. Az konuşan, hareketleri ve sözleriyle onu onaylayan kadınlarla beraber olmayı tercih ederler.
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Akrep erkeğini etkilemenin yolları
Oldukça enerjik olan Akrep erkeği her yönüyle son derece güçlüdür. Saldırgan, sadist, umursamaz ve düşüncesiz olabilir. Bazen hiç konuşmaz ama bazen de tam tersi sevecen bir aşık olur.
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Seksüel performansı her zaman dorukta olan Akrep erkeğini elde etmek istiyorsanız bakımlı, şehvetli, itaatkar ve sadık bir olmanız gerekiyor. Son derece kıskanç olduğu için onunla birlikte olmak zordur. Yaratıcılığınızı, anlayışlı yapınızı ön plana çıkartarak onun ilgisini çekebilirsiniz.
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Yay erkeğini etkilemenin yolları
İleri görüşlü, açık fikirli, esprili ve candan bir yapışı olan Yay erkeği, size çok fazla ilgi gösterdiği bir anda ortadan yok olabilir. Çünkü özgüriüğüne son derece düşkündür. Eğer onu elde etmek istiyorsaniz sakın ciddi bir amaçla yaklaştığınız hissini uyandırmayın ve sorgular, hesap sorar tarzda konuşmayın. Onu kızdırırsınız.
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Onunla önce arkadaş olun, sorunlarınızı, zevklerinizi paylaşın. En önemlisi göz alıcı, görkemli, canlı ve hareketli olmanız gerektiğim unutmayın. Özgürlüğünü kesinlikle kısıtlamayacağınızdan emin olmasını da sağlayın. Bütün bunları yapabilirseniz bu neşeli erkekle beraber olma şansım yakalayabilirsiniz.
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Oğlak erkeğini etkilemenin yolları
Tıpkı simgesi gibi inatçı, sürekli plan yapan, vicdani sorumluluğu son derece güçlü bir erkektir. Parasını çok sever, harcama yaparken bütün dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırır. Uzun uzun konuşmaktan, nutuk çekmekten hoşlanır.
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Eğer bir Oğlak erkeğini elde etmek istiyorsanız öncelikle onu hayranlıkla dinlemeye ve sabah gözünü açar açmaz para konuşmaya alışmanız gerekiyor. Bir Oğlak erkeği için kadındaki en önemli özellik, tutumlu ve ekonomik olmasıdır. Sorumluluktan korkan bu erkeğin en büyük kabusu evliliktir. Tutucu, sevecen, hanım hanımcık ve çok düzenli olursanız onun ilgisini çekersiniz.
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Kova erkeğini etkilemenin yolları
Aklın ve ukalalığın bütünleştiği bir erkek ve etkileyici bir aşıktır. Ancak bir Kova erkeğinden hoşlanmıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü özgürlüğüne oldukça düşkündür ve sürekli yer değiştirmek ister. Aklını kullanarak elde edeceği her şeyden haz duyar.
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Balık erkeğini etkilemenin yolları
İşte gerçek Kazanova!.. Cömert bir aşık, her an romantizmin doruklarında yaşayan bir hayalperest. Eğer doludizgin bir aşka ve sekste düşleyemediğiniz rüyaları yaşamak istiyorsanız onu elde etmek için uğraşmanıza değer.
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Bu yüzden onu elde edebilmek için öncelikle duygulannızı gizlemeyi öğrenmelisiniz. Onun sizi araştırmasını, merak etmesini sağlamanız gerekiyor. Ancak sizi çözemezse uzaklaşmaya başlar, buna dikkat edin. Yalandan nefret eden Kova erkeğinin bir diğer özelliği de abartılı bir şekilde kendini beğenmesidir. bir kişiye bağımlı olması zordur.
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Son derece duyarlı bir erkek olan Balık, bütün bu güzel özelliklerinin yanı sıra tutkuları ve ihtirasları nedeniyle çekilmez bir insan olabilir.
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Onu elde etmek istiyorsanız durmadan ilgi ve sevgi göstermeli, sık sık sevdiğinizi söylemeli, aşkı için teşekkür etmelisiniz, îniş çıkışlarına anlayış göstermelisiniz. Çünkü romantik ve çift karakterli balıklar çok kaygandır, elinizden kayıp gidiverirler...