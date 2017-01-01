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Ev temizliği için pratik bilgiler...

28 Mart 2016 Pazartesi, 17:01:33 HABERTURK.COM

Ev temizliği için pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlarıyla şaşırtıyor... İşte birbirinden ilginç bilgiler...

  • 1 Ev temizliği için pratik bilgiler...
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    Pratik bilgiler paylaşan blog yazarı Jill Nystul, herkesin evinde kolaylıkla uygulayabileceği bir temizlik formülü buldu.

  • 2 Ev temizliği için pratik bilgiler...
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    Fırın tepsilerini temizlemek her kadının kabusudur. Jill'in evde tesadüfen yarattığı formül, tepsileri kusursuzca temizliyor. Bu mucize karışımı hazırlamak için yalnızca karbonat ve hidrojen peroksite ihtiyacınız var.

  • 3 Ev temizliği için pratik bilgiler...
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    İlk önce karbonata bir miktar hidrojen peroksit karıştırın ve karışımı tepsiye uygulayın. Üstüne bir kat daha karbonat serpin ve bir saat kadar karışımı tepsi üzerinde bekletin. 

  • 4 Ev temizliği için pratik bilgiler...
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    Beklemeden sonra tepsiyi biraz ovuşturun. Kirlerin kabuk kabuk çıktığını göreceksiniz.

  • 5 Ev temizliği için pratik bilgiler...
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    Sadece iki malzeme ile ulaştığınız sonuca inanamayacaksınız. Tepsileriniz artık pırıl pırıl! Bu karışımı isterseniz fırınlarınızı temizlerken de kullanabilirsiniz.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 17:32
    Manava gitmen lazım, bakkalda bulunmaz.. :P
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 15:31
    hemen gidip bakkaldan hidrojen proksit alıyorum...
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 17:45
    DÜZGÜN YORUMA NE DENİR
  • Misafir 23 Şubat 2017 Perşembe 08:30
    eczanelerde satılıyor.
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