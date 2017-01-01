28 Mart 2016 Pazartesi, 17:01:33 | Güncelleme: 13 Nisan 2017 Perşembe, 13:25:14
HABERTURK.COM
Ev temizliği için pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlarıyla şaşırtıyor... İşte birbirinden ilginç bilgiler...
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Pratik bilgiler paylaşan blog yazarı Jill Nystul, herkesin evinde kolaylıkla uygulayabileceği bir temizlik formülü buldu.
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Fırın tepsilerini temizlemek her kadının kabusudur. Jill'in evde tesadüfen yarattığı formül, tepsileri kusursuzca temizliyor. Bu mucize karışımı hazırlamak için yalnızca karbonat ve hidrojen peroksite ihtiyacınız var.
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İlk önce karbonata bir miktar hidrojen peroksit karıştırın ve karışımı tepsiye uygulayın. Üstüne bir kat daha karbonat serpin ve bir saat kadar karışımı tepsi üzerinde bekletin.
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Beklemeden sonra tepsiyi biraz ovuşturun. Kirlerin kabuk kabuk çıktığını göreceksiniz.
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Sadece iki malzeme ile ulaştığınız sonuca inanamayacaksınız. Tepsileriniz artık pırıl pırıl! Bu karışımı isterseniz fırınlarınızı temizlerken de kullanabilirsiniz.
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Kahve ve çay sebebiyle seramik fincanların içerisinde oluşan lekelerden kurtulmak aslında çok kolay.
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Bir havluya karbonat döküp fincanların içini ovun. Ardından bol su altında fincanları yıkayın. Lekelerin çözündüğünü ve kaybolduğunu göreceksiniz.
Eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve lekelerin üzerini fırçalayın...
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İnce bir tel çubuğuna temizlik bezini sarıp fırınların ara camını temizleyebilirsiniz...
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Kireçlenen ütünüzü kurtarmak için ütünüzü tuz yığınının üzerinde gezdirin sonuca inanamayacaksınız.
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Hayvan tüylerini koltuktan temizlemek için plastik eldiven kullanın.
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Sararmış yastıkları beyazlatmak için; 1 ölçek çamaşır deterjanı, 1 bulaşık deterjanı tableti, yarım ölçek boraks ve 1 ölçek beyazlatıcı ile çok sıcak suda yıkayın.
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Ahşaptaki çizikleri temizlemek için çizik olan yerleri yarım ölçek sirke ve yarım ölçek zeytinyağı ile ovun.
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Kireçli duş başlığını bir bardak sirke ile çözebilirsiniz. Bir bardak sirkenin içine koyacağınız duş başlığını 20 dakika bekletin.
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Ahşap masadaki yanık izlerini geçirmek için havluyu serin ve sıcak ütüyü havlunun üzerinde gezdirin.
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Koltuk üzerindeki lekeleri alkole batırılmış temizlik fırçası ile ovalayın.
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Mangal temizliği için mangalı soğanın yarısı ile silin.
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Ahşap üzerindeki kalem çiziklerini geçirmek için, çiziğin olduğu yeri diş macunu ile ovun.
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Halı lekesi için beyaz sirke ve suyu karıştırın. Leke geçinceye kadar ovalayın. Kuru havlu ile kurulayın.
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Kahve makinesini temizlemek için 2 bardak beyaz sirkeyi kahve makinesine koyun. Hazneye su doldurun ve tekrar çalıştırın.
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Tezgahlar için 1 bardak su, beyaz sirke ve isteğe bağlı olarak 8 damla zeytinyağını karıştırın. Tezgahın üzerine püskürtün. Mikrofiber bir bez ile silin.
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Fincanlardaki kahve ve çay lekeleri için 2 kaşık suya 1 kaşık kabartma tozu dökün. Gece boyunca bekletin. Sabah bir sünger ile silin.
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Havluların güzel kokması için 3 bardak beyaz sirke ve yarım bardak suyu karıştırın. Karışımı 1 dakika mikrodalgada ısıtın ve içinde kabartma tozunu eritin. Hoş bir koku için esansiyel yağ ekleyebilirsiniz.
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Pırıl pırıl camlar için 1 yemek kaşığı beyaz sirke ve 1 litre suyu karıştırın. Karışımı cam üstüne püskürtün ve mikrofiber bez ile silin.
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Fırın içlerindeki yağ lekeleri için kabartma tozu ve tel sünger kullanarak fırını silin.
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Tavanın ya da tencerenin dibinde kalan yanmış yemek kalıntılarının üstüne kabartma tozu serpin ve sıcak su ekleyin. Gece boyunca bekleyin. Sabah sünger ile ovalayın.
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Küfü önlemek için duştan sonra; duş kapılarını, duvarlarını ve perdeleri beyaz sirke ile temizleyin.
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Sadece beyaz sirke dökün ve silin!
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Kötü kokulara karşı ayakkabılarınızın içine kabartma tozu serpin. Gece boyunca bekleyin. Sabah ayakkabıyı giymeden önce kabartma tozunu silkeleyin.
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Kötü kokuyu engellemek için havluları önce sıcak su ve 1 bardak sirke ile yıkayın. Sonra tekrar sıcak su ve yarım bardak kabartma tozu ile yıkayın.