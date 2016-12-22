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Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

29 Mart 2016 Salı, 10:55:47

İşte evde içinden çıkılmaz durumlara düştüğünüzde sizi kurtaracak pratik bilgiler...

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    Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz... 

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    Tamamını kullanmadığınız limonu mutlaka buzluğa koyun 

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    Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz. 

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