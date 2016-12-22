Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

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Herkesin banyosunda mutlaka bulunan bir şey varsa, o da diş fırçasıdır. Bu büyük bir yanlış! Bilim insanları, eğer banyonuzu başkaları ile birlikte kullanıyorsanız diş fırçasının büyük bir tehlike barındırdığını söylüyor.