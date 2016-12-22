Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

29 Mart 2016 Salı, 10:55:47 | Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 12:46:55
İşte evde içinden çıkılmaz durumlara düştüğünüzde sizi kurtaracak pratik bilgiler...
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Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz...
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Tamamını kullanmadığınız limonu mutlaka buzluğa koyun
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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.
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Kalan limonu yıkayıp buzluğa koyun.
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Buzlukta donan limonu rendeleyin. Böylece limon parçalarını pek çok yemeğin içine katabilirsiniz...
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Böylece yemekleriniz, daha önce hiç tatmadığınız mükemmel bir lezzet kazanacak.
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Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir.
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Bazı eşyaların banyoda olması sağlığınızı tehdit ediyor. Örneğin diş fırçanız banyoda mı? O zaman dikkat! İşte asla banyoda saklamamanız gerekenler...
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Tıraş bıçağını banyoda saklamayın!
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Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.
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Parfümü banyoda saklamayın!
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Etrafa mükemmel kokular yaymanızı sağlayan parfüm, banyoda saklandığı taktirde bayatlayabilir ve kötü kokmaya başlayabilir.
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Yüksek sıcaklığa ve duştan kaynaklanan buhara bağlı olarak, parfümler etkisini yitirecektir. Parfümlerinizi kuru ve güneş ışığına direkt maruz kalmayan yerlerde saklamalısınız. Ayrıca, sakladığınız yerin sıcaklığı da mümkün olduğu kadar sabit olmalı.
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Eskimiş kot pantolonu atmadan önce bir kez daha düşünün!
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Kot pantolonlarınızın arka ceplerini keserek çok kullanışlı bir eşya haline getirebilirsiniz.
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Bu şekilde kestiğiniz kot pantolonu cebini telefonunuz için şarj cebi olarak kullanabilirsiniz...
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Doğum kontrol hapını banyoda saklamayın!
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Banyodaki dalgalı sıcaklık ve nem değerleri, tıpkı diğer ilaçlar gibi doğum kontrol hapının da etkisinin azalmasına yol açabilir.
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Eğer doğum kontrol haplarınızı banyoda muhafaza ederseniz, son kullanma tarihini öne çekmiş olursunuz. İlaçlarınızı nemli ve sıcak yerlerden ziyade soğuk ve kuru yerlerde saklamalısınız.
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Makyaj malzemelerini banyoda saklamayın!
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Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamanız, işlerinizi kolaylaştırıyor gibi durabilir.
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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.
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Makyaj fırçasını banyoda saklamayın!
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Banyoda özellikle de açıkta bırakılan makyaj fırçaları mikroplara daha fazla açık hale gelir.
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İçeride, dolaplarda saklasanız bile banyodaki nemli ortamdan olumsuz etkileneceklerdir. Havadaki nem, bakterilerin bulaşması için de elverişli bir zemin hazırlayacağı için, makyaj fırçalarınızı banyodan uzak tutmanız gerekiyor.
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Takıları banyoda saklamayın!
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Tıpkı jiletlerde olduğu gibi, banyoda bulunan nem, takılara da zarar verebilir. Ucuz malzemeler paslanır; gümüşlerin ise kararır.
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Diş fırçasını banyoda saklamayın!
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Herkesin banyosunda mutlaka bulunan bir şey varsa, o da diş fırçasıdır. Bu büyük bir yanlış! Bilim insanları, eğer banyonuzu başkaları ile birlikte kullanıyorsanız diş fırçasının büyük bir tehlike barındırdığını söylüyor.
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Quinnipiac Üniversitesi araştırmacıları, ortak kullanılan banyolarda bulundurulan diş fırçalarının %60’ında dışkı kaynaklı pisliğe rastladı.
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Üstelik saklama koşulları fark yaratmıyordu. Yani, dışkı kaynaklı pislik barındırmaları için, banyoda saklanıyor olmaları yeterliydi. Kulağa saçma gelse bile diş fırçanızı banyo haricinde başka bir odada saklamalısınız.
Kaynak: Women's Health
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Sigaradan sararan tırnaklarınızı diş macunu ile fırçalarsanız beyazladığını göreceksiniz.
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Döküm tavalardaki lekeleri diş macunu ile kolayca temizleyebilirsiniz.
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Ayakkabılarınızdaki lekelerden diş macunu ile fırçalayarak kurtulabilirsiniz.
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Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.
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Deniz gözlükleriniz sürekli buhar yapıyorsa diş macunu sürün ve bol su ile durulayın.
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Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.
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Özellikle soğan veya sarımsak gibi elde kokusu kalan yiyeceklere karşı diş macunu çok etkilidir. Ellerinizi diş macunu ile yıkayın.
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Çocuğunuzun duvara çizdiği resimleri diş macunu ile temizleyebilirsiniz.
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Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.
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'Bir ataç ne kadar işe yarayabilir ki' demeyin! İşte küçük bir ataçın son dakika kurtarıcılarından biri olduğunun kanıtları...
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Bileklik takamama faciasını yaşamayan neredeyse yok denecek kadar az.
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Ya sizin ya da eşinizin başına gelen 'bileklik takma kabusu'na ataçla bir dur deyin.
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Önce ataçı 'S' şekline gelene dek açın.
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Ardından bir ucuna ataçı geçirin Parmağınızla ataçın bir ucunu tutun ve ardından diğer ucunu da birleştirin.
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İşte bileklik kabusu sona erdi!
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Arabanız kış aylarında buz tutuyorsa, özellikle camlardaki buzlanmadan şikayetçiyseniz bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak.
Sprey yapabileceğiniz bir şişenin 3'te birini sirke, kalanını da su ile doldurun. Buz tutmuş camlara bu karışımı sıktığınızda buzun erimeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Üstelik sirkeli suyun arabanız için hiçbir yan etkisi yok.
En sevdiğiniz kıyafeti çöpe atmadan önce bir ataç alın.
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Ardından ataçı çekme aparatının olduğu yere sokun.
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Çekme aparatı yerine ataçı kullanabilirsiniz.
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Mektubu yırtmadan açmanız gerekiyorsa bunu yine bir ataçla halledebilirsiniz.
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Ataçı açın ve mektubun arkasındaki kısmı yırtmaya başlayın.
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Mektubu kolayca açmanın tek yolu bu!
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Bant yerini bulamama sorununa son verin.
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En son kestiğiniz noktanın içine ataç yapıştırın.
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Böylece o nokta asla kaybolmayacak!
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Pantolon fermuarı bozuldu ve ofistesiniz. Hemen ataç alın.
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Pantolonun fermuarını ataç yardımıyla yukarı çekin.
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Ardından ataçı düğmeye geçirin.
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Ufak düzenlemeyle ataçı saklayın.
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Ve pantolon eski haline döndü.
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Fotoğraflara zarar vermeden asmak istiyorsanız...
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Raptiyeleri tahtaya taktıktan sonra...
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Uçlarına ataç takın ve resimleri ataçlara geçirin.
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Hem şık görünecek hem de fotoğraflarınız zarar görmeyecek!
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Kış aylarında araç kilitlerinizdeki donmaları, el dezenfektanı ile eritebilirsiniz. Anahtarınıza el dezenfektanı sürün, sonra anahtarı kilide yerleştirin. İşlem bu kadar basit.
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Evinizdeki saksılara vurduğunuzda belirgin sesler çıkıyorsa temizlik vakti gelmiş demektir.
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Saksınızı içine tamamen gireceği büyük ve çukur bir kaba koyun. Büyük kabın içine, saksının üzerini 2 parmak geçecek biçimde suyla doldurun.
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Saksınızı kabın içinde hava kabarcığı çıkmayana kadar bekletin. Bitkilerinizin tozlanan yapraklarını nemli bir süngerle silin.
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Bitkilerin en büyük düşmanları saksılannızın içinde kendiliğinden oluşan kurtlardır.
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Çiçeğinizin sulama suyuna bir tatlı kaşığı hardal karıştırın. Böylece çiçeklerinizi zararlılardan korumuş olursunuz.
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Buzdolabında bozulmaya yüz tutmuş domatesleriniz mi var? Sakın atmayın!
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Bozulmak üzere olan domatesleri kullanarak yeni domatesler elde edebilirsiniz.
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Hem de haftalar içinde.
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Videoyu çeken kişi, sadece bir saksı, biraz toprak ve bozulmak üzere olan bir domatesle nasıl yeni domatesler elde edebileceğimizi gösteriyor.
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Tabii ki doğanın yardımı da yadsınamaz.
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Her gün sulayın ve 1-2 hafta bekleyin.
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Şaşırtıcı şekilde yeni domateslerin filizlendiğini göreceksiniz.
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En büyüklerini söküp başka bir saksıya taşıyabilirsiniz.
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İşte yeni domates elde etmek bu kadar kolay!
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Hamburger Köftesi
Hamburger köftelerinizin yaparken şişmemelerini ve ekmek arasında düzgün görünmelerini istiyorsanız pişirmeden hemen önce ortalarına parmağınızla bastırmanız yeterli.
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Çilek Temizleyicisi
Çilekleri saplarından ayırmak için bir pipete danışın.
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Muzlarınız sarı kalsın
Muzların rengini kaybettiklerinden şikayetçiyseniz bu yönteme hayran kalacaksınız. Eğer saplarını streçlerseniz daha uzun süre dayandıklarını göreceksiniz.
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Elma Dilimleri
Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.
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Yumurta Soyma Sorunsalı
Haşlanmış yumurtaları daha rahat soymak için kaynayan suya bir kaşık kabartma tozu ekleyin.
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Muffin Kapları
Kahvaltılarınız için değişik sunumlar hazırlamak istiyorsanız; muffin kaplarınıza pastırma sarıp içine hazırladığınız yumurtayı ya da dilediğiniz herhangi bir karışımı döküp fırına verebilirsiniz.
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Bıçak Yerine Diş İpi
Keklerinizi, peynirlerinizi ve daha birçok şeyi daha düzgün ve dağılmadan kesmek için diş ipinden yardım alabilirsiniz.
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Yumurta Kabukları
Yumurtaları kırdığınız kaseye yumurta kabuğu düşürmüşseniz çıkartmak için parmaklarınızı ıslatmanız yeterli.
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Patateslerinizi tomurcuklanmadan uzak koruyun
Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olduğundan bunun önüne geçecektir.
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Muzlu Dondurma
Birkaç muzu dilimleyip dondurucuda donmalarını bekledikten sonra blendırdan geçirin dondurmanız hazır. Bu pratik tarifi ister yalnız başına ister tatlılarınızın yanında kullanabilirsiniz.
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Yumurta testi
Kahvaltı için en uygun yumurtayı arıyorsanız tazeliklerini suya koyarak anlayabilirsiniz.
Taze yumurta dibe batarken, bayat yumurta suda yüzecektir.,
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Su içmeyi güzel kılın
Su içmek günlük yaşamda oldukça önemli. Çocuklarınızı su içmeye teşvik etmek ya da misafirlerinize güzel bir sunum hazırlamak istiyorsanız buz kalıplarınızı suyla doldurmadan önce küçük meyvelerle doldurun ve öyle dondurun.
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Saksılarınızın dibine yumurta koyarak bir mucizeye sebep olabilirsiniz, nasıl mı?
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En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar.
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Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler.
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Satın aldığımız sarı muzlar aslında yemyeşilken toplanırlar. Sonrasında muzlar olgunlaştırılır. Bu olgunlaştırma yöntemlerinden biri de yumurta ile toprağa gömmektir.
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Siz de bitkilerinizi yumurta ile güçlendirebilirsiniz.