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Normalin dışında üç çeneli ve üç dilli olarak doğan buzağıyı ameliyatla sağlığına kavuşturacağız. Dünya literatüründe ilk kez böyle bir olguyla karşılaşıyoruz. Görünce çok şaşırdık, böyle bir anomali hiç görmemiştik." ifadelerini kullandı.Ameliyatın zor ve uzun soluklu olacağının altını çizen Özak, "Buzağımızın genel sağlık durumu iyi. Şimdilik beslenmesini özel olarak yapıyoruz.