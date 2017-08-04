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Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları...

31 Mart 2016 Perşembe, 15:44:30

İşte karıncalardan doğal yollarla kurtulma rehberi...

  • 1 Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları...
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    Karıncalardan kurtulmak için doğal çözüm

     

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    Yaban fesleğeni, adaçayı, nane, kekik, defne, biber ve tarçın gibi maddeleri dövdükten sonra karıncaların girdikleri yollara serpin. 

     

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    Eğer bu bitkilerin hepsi evinizde bulunmuyorsa ayrı ayrı kullanmak da çözüm verecektir.

  • 4 Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları...
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    İşte bu şekilde!

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  • 5 Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları...
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    Kahve telvesinin, istila edilen evinizi kurtaracağını hiç duymuş muydunuz? 

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