31 Mart 2016 Perşembe, 15:44:30 | Güncelleme: 04 Ağustos 2017 Cuma, 12:08:30
İşte karıncalardan doğal yollarla kurtulma rehberi...
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Karıncalardan kurtulmak için doğal çözüm
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Yaban fesleğeni, adaçayı, nane, kekik, defne, biber ve tarçın gibi maddeleri dövdükten sonra karıncaların girdikleri yollara serpin.
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Eğer bu bitkilerin hepsi evinizde bulunmuyorsa ayrı ayrı kullanmak da çözüm verecektir.
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İşte bu şekilde!
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Kahve telvesinin, istila edilen evinizi kurtaracağını hiç duymuş muydunuz?
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Evet! Karıncaların sıklıkla görüldüğü yerlere kahve telvesi koyarsanız, karıncalar oradan hızla uzaklaşacaktır...
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Karıncaları yok eden güçlü diğer bir baharat ise tarçın.
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Tarçını da aynı şekilde yoğun karınca yerlerine serpiştirirseniz, karıncaların hoşuna gitmeyecektir. Bebek pudraları da karıncaların istikametini tamamıyla değiştirmesine kaçış için bir çıkış aramalarına sebebiyet verir.
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Anlaşıldığı gibi karıncaların korkulu rüyası kokuları keskin olan yiyeceklerden ibaret…
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Bir diğer alternatif çözüm ise limon kabuklarıdır.
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Gümüş böceği hemen her evde vardır. Özellikle nemli banyolarda!
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Sedir yağı ile hazırlayacağınız doğal bir ilaç gümüş böceğini evinizden kaçıracaktır. Bunun için sedir yağını su ile sulandırarak evinizde bulunan çatlak ve yarıklara püskürtün. Bu yağın çok hoş kokusu var. Tabii sadece bizler için. Böcekler sedir kokusunu sevmezler. Eskilerden belki hatırlarsınız insanlar evlerinde sedir ağacından yapılmış sandıklar bulundururlardı, çünkü bu bitkinin kokusu böcekleri uzak tutuyor. Düzenli uygulamanız sayesinde gümüş böceklerine onları evinizde artık istemediğinizi belli edebilirsiniz.
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Lavanta yağı bu böceklerin sevmediği bir diğer bitkisel üründür. Eğer bu yağdan hazırladığınız doğal oda spreyini düzenli olarak kullanırsanız bu sevimsiz hayvanları uzak tutmuş olacaksınız.
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Limonlu temizlik maddeleri: Evinizi limonlu temizlik maddeleriyle temizleyebilirsiniz. Yerler limon kokarsa böcekler kaçmaya başlayacaklar.
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Kekik: Bu otu gümüşçün sevmiyor. Belki de evinizde bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Böcek sadece evleri sarmaz bazen kitaplıkları d sarıyor. İşte böyle durumlar için kitapların arasına kurutulmuş bitkiler özellikle kekik koymak gerekir.
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Gümüş böceği savurucu kesecik yapımı:
Lavanta keseciklerini bilirsiniz. Bu tarz kesecikler hazırlayabilirsiniz.
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İçine neler koyabilirsiniz? Kurutulmuş lavanta + sedir ağacı kurusu + defne yaprağı + karanfil + çay ağacı yağı.Hazırladığınız bu kesecikleri çekmece ve dolaplarınıza yerleştirebilirsiniz.
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Hamam böceklerinden kurtulmak için doğal çözüm
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Mutfağı temiz tutun ve yiyecekleri kaldırın. Tencere, tava, bardak ve bitki kaselerinde su olmamasına dikkat edin. . Evcil hayvanınızın mamasını geceleri kaldırın.
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Hamam böceklerinin saklanmayı sevdikleri yerlere (buzdolabı altı, ocak altı, duvarlardaki veya yerlerdeki çatlaklar vb) ince bir tabaka borik asit veya boraks sürün.
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Hamam böceklerinin saklanmayı sevdikleri yerlere (buzdolabı altı, ocak altı, duvarlardaki veya yerlerdeki çatlaklar vb) ince bir tabaka borik asit veya boraks sürün.
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Sprey şişesinin içine erz ağacı, okaliptus ve nane gibi on damla bitkisel yağı damlatın ve 115 ml kadar su koyun. Vücudunuza sıkıp kendinizi, kendinize zarar vermeden korunabilirsiniz. Sivrisinekler rüzgardan hoşlanmazlar, o yüzden pervane kullanabilirsiniz. Açıkta su bulundurmamaya çalışın. Çiçek altı kaplarında vs birikmiş suları temizleyin.
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Sineklerden kurtulmak için doğal çözüm
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Kapılara tel veya boncuk takın. Muslinden yapılmış örtüler sineklerin yemeklere konmasını engeller.