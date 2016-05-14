İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!

İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek istiyorsanız pek çok seçeneğiniz var! İstanbul trafiğinden biraz olsun kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyenler için işte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!