SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!

14.05.2016 - 11:26 | Güncelleme:

İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek istiyorsanız pek çok seçeneğiniz var! İstanbul trafiğinden biraz olsun kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyenler için işte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!

  • 1 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    1 | 37

    Avcı Koru Mesire Yeri

    ÜSKÜDAR - ŞİLE TEM OTOYOLU ÖMERLİ MEVKİİ 5. KM ŞİLE İSTANBUL

     

  • 2 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    2 | 37

    Aydos Mesire Yeri

    YAKACIK YENİ MAH ÜST SOK NO:6 KARTAL İSTANBUL

     

  • 3 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    3 | 37

    Ayvat Bendi Mesire Yeri

    BELGRAD ORMANLARI KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL

     

  • 4 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    4 | 37

    Aziz Paşa Mesire Yeri

    KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL

     

  • 5 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    5 | 37

    Bahçeköy Fidanlığı

    BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

     

  • 6 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    6 | 37

    Belgrad Ormanları - Bentler

    BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

     

  • 7 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    7 | 37

    Belgrad Ormanları - Falih Rıfkı Atay

    BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

  • 8 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    8 | 37

    Belgrad Ormanları - Neşet Suyu

    BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

     

  • 9 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    9 | 37

    Beykoz - Göknarlık (Tabiat Koruma Alanı)

    TOKATKÖY BEYKOZ İSTANBUL

     

  • 10 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    10 | 37

    Binbaşı Mesire Yeri

    BELGRAD ORMANI, KEMERBURGAZ SARIYER İSTANBUL

     

  • 11 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    11 | 37

    Büyükada Mesire Yeri

    BÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL

     

  • 12 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    12 | 37

    Çatalca Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Yeri

    ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL

     

  • 13 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    13 | 37

    Çilingoz Mesire Yeri

    ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL

     

  • 14 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    14 | 37

    Değirmenburnu Mesire Yeri

    HEYBELİADA ADALAR İSTANBUL

     

  • 15 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    15 | 37

    Dilburnu Mesire Yeri

    BÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL

     

  • 16 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    16 | 37

    Elmasburnu Mesire Yeri

    RİVA BEYKOZ İSTANBUL

     

  • 17 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    17 | 37

    Fatih Çeşmesi Mesire Yeri

    KURUDERE MEVKİ BAHÇEKÖY ORMAN YOLU 3. KM. KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL

     

  • 18 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    18 | 37

    Gazi Mahallesi Mesire Yeri

    ALİBEYKÖY BARAJI EYÜP İSTANBUL

     

  • 19 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    19 | 37

    Göktürk Fidanlığı

    GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL

     

  • 20 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    20 | 37

    Göktürk Göleti Mesire Yeri

    GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL

     

  • 21 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    21 | 37

    Göztepe Mesire Yeri

    GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL

     

  • 22 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    22 | 37

    Hacet Deresi Mesire Yeri

    TUZLA TUZLA İSTANBUL

     

  • 23 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    23 | 37

    İmrahor Mesire Yeri

    ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL

     

  • 24 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    24 | 37

    İnceğiz Mesire Yeri

    ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL

     

  • 25 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    25 | 37

    Kaymakdonduran Mesire Yeri

    KAYMAKDOLDURAN DİNLENME TESİSLERİ BEYKOZ İSTANBUL

     

  • 26 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    26 | 37

    Kirazlıbent Mesire Yeri

    BELGRAD ORMANLARI SARIYER İSTANBUL

     

  • 27 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    27 | 37

    Kurt Kemeri Mesire Yeri

    KEMERBUGAZ SARIYER İSTANBUL

     

  • 28 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    28 | 37

    Marmaracık Mesire Yeri

    RUMELİ KAVAGI SARIYER İSTANBUL

     

  • 29 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    29 | 37

    Mehmet Akif Ersoy Mesire Yeri

    ÇAYIRBAŞI CADDESİ İETT DURAGI KARŞISI SARIYER İSTANBUL

     

  • 30 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    30 | 37

    Mihrabad Mesire Yeri

    KANLICA ÜSKÜDAR İSTANBUL

  • 31 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    31 | 37

    Polonezköy Tabiat Parkı

    POLONEZKÖY BEYKOZ İSTANBUL

     

  • 32 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    32 | 37

    Şamlar - Arnavutköy Mesire Yeri

    ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL

     

  • 33 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    33 | 37

    Taşdelen Mesire Yeri

    ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY İSTANBUL

     

  • 34 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    34 | 37

    Tayakadın Mesire Yeri

    ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL

     

  • 35 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    35 | 37

    Türkmenbaşı Tabiat Parkı

    SARIYER SARIYER İSTANBUL

  • 36 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    36 | 37

    Anıt Çınarlar (Çatalca Subaşı Tabiat Anıtı)

    SUBAŞI ÇATALCA İSTANBUL

     

  • 37 İşte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler!
    37 | 37

    Fatih Çocuk Ormanı Tabiat Parkı

    MASLAK ŞİŞLİ İSTANBUL

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:57
    gerçekten teşekkürler çok yararlı olmuş..
  • Misafir 11 Haziran 2017 Pazar 14:43
    geniş ve derin ormanlık alanı napcan töbe töbe mübarek gün
  • Misafir 20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:17
    gerçekten çok yararlı olmuş bu liste teşekkürler. geniş ve derin ormanlık alanlar önerir misiniz lütfen ?
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X