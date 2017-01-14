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Aspirin maskesiyle sivilcelerden kurtulun!

21 Mayıs 2016 Cumartesi, 15:56:04

İşte sivilce ve akneleri yok eden evde kolayca yapılabilen aspirin maskesi tarifi...

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    Sivilcelerden kurtaran aspirin maskesini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

     

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    Aspirin maskesi sivilce ve aknelere iyi geliyor, siyah noktaları azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor.

     

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    Aspirin maskesi için gereken malzemeler: 

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