YAŞAM
Aspirin maskesiyle sivilcelerden kurtulun!
21 Mayıs 2016 Cumartesi, 15:56:04 | Güncelleme: 14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:43:12
İşte sivilce ve akneleri yok eden evde kolayca yapılabilen aspirin maskesi tarifi...
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Sivilcelerden kurtaran aspirin maskesini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
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Aspirin maskesi sivilce ve aknelere iyi geliyor, siyah noktaları azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor.
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Aspirin maskesi için gereken malzemeler:
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Aspirin maskesinin yapılışı:
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Aspirinleri suda eritin ve içerisine balı ekleyin. Göz etrafına gelmeyecek şekilde sürdükten sonra 15 dakika kadar bekleyin.