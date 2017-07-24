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Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

06 Temmuz 2016 Çarşamba, 13:10:08

Keşfedilmeyi bekleyen bu gizli yerleri görünce çok şaşıracaksınız!

  • 1 Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
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    Manisa'nın Gölmarmara havzasındaki  Kaymakçı mevkisinde devam eden kazılarda Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı tespit edilen tahıl ambarları bulundu.

     

     

  • 2 Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
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    AA'nın haberine göre Ege Bölgesi’nin bilinen en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Gölmarmara havzasında Lidyalıların atalarının yaşadığı tahmin edilen kale ve evlerden oluşan Kaymakçı'da 2014'ten bu yana devam eden kazı, tarımsal verimiliğiyle bilinen bölgenin tarihine ışık tutuyor.

  • 3 Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
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    ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden arkeologların oluşturduğu uluslararası ekip tarafından gerçekleştirilen kazının başkan yardımcılığını üstlenen Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, 8 hektarlık alanda devam eden kazılarda heyecan verici sonuçlar alındığını dile getirdi.

     

  • 4 Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
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    Yürütülen çalışmalarla insanların Geç Tunç Çağı'nda hangi koşullarda  yaşadıklarını öğrenmek için kale ve evlerin duvarlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Ünlüsoy şöyle konuştu:

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  • 5 Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
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    "Bizim için buradaki kazı çalışmalarının en heyecan verici sonuçlardan bir tanesi evlerin, binaların ve caddelerin yanı sıra çok sayıda bulunan yuvarlak  biçimdeki tahıl ambarları oldu. Bu kadar çok sayıda tahıl ambarı bulmayı  beklemiyorduk. Normalde bu tür yerleşim alanlarında tahıl ambarları bulursunuz. 

     

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