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Ünlüsoy, "Bu bölge, Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından bir tanesi. Buradaki tarımsal faaliyetlerin geçmişini, ne zaman başladığını günümüze kadar nasıl süreç içinde geldiğini anlamak istiyoruz. Ambarların içinde yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu. Bu tohumlar üzerinde de araştırmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.