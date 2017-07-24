Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu
06 Temmuz 2016 Çarşamba, 13:10:08 | Güncelleme: 24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:39:28
Keşfedilmeyi bekleyen bu gizli yerleri görünce çok şaşıracaksınız!
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Manisa'nın Gölmarmara havzasındaki Kaymakçı mevkisinde devam eden kazılarda Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı tespit edilen tahıl ambarları bulundu.
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AA'nın haberine göre Ege Bölgesi’nin bilinen en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Gölmarmara havzasında Lidyalıların atalarının yaşadığı tahmin edilen kale ve evlerden oluşan Kaymakçı'da 2014'ten bu yana devam eden kazı, tarımsal verimiliğiyle bilinen bölgenin tarihine ışık tutuyor.
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ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden arkeologların oluşturduğu uluslararası ekip tarafından gerçekleştirilen kazının başkan yardımcılığını üstlenen Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, 8 hektarlık alanda devam eden kazılarda heyecan verici sonuçlar alındığını dile getirdi.
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Yürütülen çalışmalarla insanların Geç Tunç Çağı'nda hangi koşullarda yaşadıklarını öğrenmek için kale ve evlerin duvarlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Ünlüsoy şöyle konuştu:
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"Bizim için buradaki kazı çalışmalarının en heyecan verici sonuçlardan bir tanesi evlerin, binaların ve caddelerin yanı sıra çok sayıda bulunan yuvarlak biçimdeki tahıl ambarları oldu. Bu kadar çok sayıda tahıl ambarı bulmayı beklemiyorduk. Normalde bu tür yerleşim alanlarında tahıl ambarları bulursunuz.
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Çünkü günümüzde dahi Anadolu’nun birçok köyünde benzer ambarlar yapılıyor. Fakat Kaymakçı’daki tahıl ambarlarının büyüklüğü, boyutları ve sayıları oldukça fazla. Tahıl ambarlarından elde edilen tohumlar ne tür tarımsal faaliyetlerde bulundukları hakkında bilgi veriyor. Bu ambarlar o dönemin ekonomik koşulları hatta siyasi düzeni hakkında da bize bilgiler sunacak."
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3 BİN 500 YILLIK ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
Yapılan kazılarda tespit edilen 16 tahıl ambarından çıkan bulguların bölgenin tarımsal geçmişini de ortaya koyduğunu dile getiren Ünlüsoy, arkeobotanik çalışmalarıyla Geç Tunç Çağı'nda tarım yöntemleri, bitki ve hayvan türleri, doğal çevre ve insanların beslenme biçimlerine ilişkin sonuçlara ulaşmayı umduklarını aktardı.
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Ünlüsoy, "Bu bölge, Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından bir tanesi. Buradaki tarımsal faaliyetlerin geçmişini, ne zaman başladığını günümüze kadar nasıl süreç içinde geldiğini anlamak istiyoruz. Ambarların içinde yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu. Bu tohumlar üzerinde de araştırmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.
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MÖ. 2000'li yıllarda Hitit İmparatorluğu kaynaklarında “Seha Nehri Ülkesi” olarak adı geçen bölgede, Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor.
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KAYSERİ'DE 52 ODALIK YERALTI ŞEHRİ BULUNDU
Kayseri'nin Gesi bölgesinde, mahalle sakinlerinin ve çobanların ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu 52 odalı bir yeraltı şehri bulundu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL Vakfı, 2014'te kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla çeşitli bölgelerde çalışma başlattı.
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AA'nın haberine göre ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaklaşık 3 yıl önce kentin yeraltı envanterini çıkarmak amacıyla proje başlatıldığını bildirdi.
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Kayseri'nin tarihi bakımdan zengin bir kent olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:
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"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile beraber 2014'ten bugüne Kayseri'nin yer altı envanterini çıkarmak için projemizi yürütüyoruz.
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Bununla ilgili yoğunluklu olarak Melikgazi sınırları içinde 2 yıla yakın çalıştık. Bu süreçte Belağası bölgesinde oturan mahalle sakinlerinden ve çobanlardan burada mağara, yeraltı şehri olduğu yönünde ihbar aldık.
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Böylece biz de bu enteresan yere geldik. Belağası Yeraltı Şehri'nin bulunduğu dağın yüzeyinde kilise ve farklı yapıların olduğunu gördük. Çalışmalar sonucu daha sonra burada birkaç farklı yeraltı şehri olduğunu keşfettik.
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Yeraltı şehirlerinin çizimini, haritalanmasını yaparken ilginç bir şekilde bölgedeki en çok odaya ve katmana sahip bir yeraltı şehri olduğunu fark ettik. Hatta belki de Türkiye'de ilk defa 50'den fazla odaya sahip bir yeraltı şehri olduğunu gördük."
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Özsoy, geçmişte Belağası Yeraltı Şehri'nde yaşayanların zamanla nüfus artışı ve ihtiyaçlara göre oda sayısını çoğalttıklarını, böylece buranın 52 odaya ulaştığını tahmin ettiklerini ifade etti.
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Osman Özsoy, söz konusu yeraltı şehrinin tarihi ve turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.
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TAVŞAN DELİĞİ SANDILAR FAKAT UCU BAKIN NEREYE ÇIKTI?
İngiltere Shropshire'daki tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı
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Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.
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İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.
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Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.
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2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.
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Michael Scott adlı fotoğrafçı, mağaraya girmeyi ve gizemli ayrıntıları belgelemeyi başardı.
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Fotoğrafçı Scott "Burayı bilmeyen biri yanından öylece geçip gider. Yerden sadece bir metre kadar aşağıda olan bu mağaraları kapatıp yere gömmektense, yeryüzüne kazandırmak daha kolay" dedi.
HABERTURK.COM
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AYDINTEPE'DE YERALTI ŞEHRİ
Bayburt'ta, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan yer altındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen yeraltı şehri, kentin ön plana çıkan turizm merkezleri arasında yer alıyor.
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Aydıntepe ilçesinde 1998 yılında yapılan inşaat kazısı sırasında tesadüfen gün ışığına çıkarılan Aydıntepe Yeraltı Şehri, yüzeyden 2 ila 5 metre derinde, hiç bir yapı malzemesi kullanılmadan, ana kayaya oyulmuş galeriler, odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşuyor.
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Odalar, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki galerilere, galeriler de her iki yana genişleyen salonlara açılıyor.
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Uzunluğu 1 kilometreyi aşan galerilerin tavanında gözetleme ya da havalandırma amaçlı olduğu düşünülen konik biçimde delikler yer alıyor. Yeraltı şehrinin girişinde ise gerektiğinde girişi kapatmak için kullanılabilecek çapı yaklaşık 1,5 metre olan daire şeklinde bir taş bulunuyor.
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Gezilebilir alanı bin 200 metre olan Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin hangi amaçla yapıldığı ise gizemini koruyor.
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Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlerin izlerinin kentin farklı noktalarında hala ayakta olduğunu söyledi.
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Bu medeniyetlerin en büyük göstergelerinden, kalıntılarından birinin de Aydıntepe ilçesinde yer aldığına işaret eden Yıldızhan, Aydıntepe'nin, ilçe merkezinde evler, iş yerleri, cadde ve sokakların hemen altında bulunan yeraltı şehri nedeniyle adeta "2 katlı şehir" konumunda olduğunu belirtti.
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Kaymakam Yıldızhan, Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin 1988 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldığını anımsatarak, "Hemen Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca koruma altına alınmış ve çeşitli kazı çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra Aydıntepe Belediyesinin yerel imkanlarıyla yapılan çalışmalarla Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin gezilebilir alanı bin 200 metreye çıkarılmıştır." dedi.
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Yeraltı şehrinin günümüzde hala gizemini korumaya devam ettiğini vurgulayan Yeliz Yıldızhan, şöyle devam etti:
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"Toprak zeminden 2 ila 5 metre derinlikte oluşturulan Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin en önemli özelliği, hiçbir yapı ve dolgu malzemesi kullanılmadan, ana kaya oyularak oluşturulmasıdır. Koridor etrafında açılmış karşılıklı odalar, galeriler, su arkları, gözetleme noktaları, havalandırma bacaları ve aydınlatma için kullanılan duvarlarda oluşturulan oyuklar, bizleri dönemin mühendislik bilgisi ve mimarisi hakkında hayrete düşürüyor."
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Yıldızhan, yeraltı şehrinin hangi amaçla yapıldığının tam olarak bilinmediğini kaydederek, "Buranın sığınma amaçlı, düşmanlardan korunmak için, ayrıca zor ve yoğun kış şartlarında barınak olarak kullanıldığı, hatta oranın dönemin devlet zindanı olduğuna dair bilgiler gündeme getirilmekte. Tabi bunun doğruluğu ancak uzman arkeologlar tarafından yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacaktır." diye konuştu.
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Bölgenin en nadide turizm eserlerinden olan Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin denize yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getiren Kaymakam Yıldızhan, herkesi bu eseri görmeye davet etti.
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Yeliz Yıldızhan, yeraltı şehrinin gereken ilgi ve alakayı görmediğini belirterek, şunları kaydetti:
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"Biz buranın medyadaki görünürlüğünü ve halk tarafından bilinirliğini arttırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vermek istiyoruz. Burayı sanatsal faaliyetlerde bir galeri olarak kullanmak istiyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun bir tatilimiz var. Ben tüm tatilcileri, eski medeniyet meraklılarını, kültürün beşiği olan Bayburtumuza, Aydıntepe Yeraltı Şehrimizi görmeye davet ediyorum."