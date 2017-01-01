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Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte o köpeğin değişimi

12 Ekim 2016 Çarşamba, 14:24:47

  • 1 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte o köpeğin değişimi
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    İstanbul'da henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terkedilmişti.

  • 2 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte o köpeğin değişimi
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    Pascal'a yapılan eziyet yabancı basında da manşet olmuştu.

  • 3 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte o köpeğin değişimi
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    Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti. 

  • 4 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte o köpeğin değişimi
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    Tedavi altına alınan Pascal, derisi görünecek şekilde tüyleri kesildi, acısını dindirmek için de ilaçlar ve antibiyotikler verildi. 

  • 5 Eğlence amaçlı tutkala batırmışlardı! İşte o köpeğin değişimi
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    Pascal köpeğin son hali görenleri duygulandırdı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 7
  • Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:09
    iyi insanlar da yaşıyor dünya da
  • Misafir 02 Mayıs 2017 Salı 09:27
    yüreğinize sağlık
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