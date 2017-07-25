12 Ekim 2016 Çarşamba, 14:24:47 | Güncelleme: 25 Temmuz 2017 Salı, 14:43:31
Lübnan'ın Beyrut kenti yakınlarında yolun kenarında bulunan köpeğin görüntüsü iç burktu. Tedavi altına alınan hayvanın son hali duygulandırdı
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Lübnan'ın Beyrut kenti yakınlarında yolun kenarında bulunan köpeğin görüntüsü iç acıttı.
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Veterinere götürülen köpek x-ray taramasından geçince acı gerçek ortaya çıktı. Köpek sırf "eğlencesine" onlarca kez tabanca ile vurulmuştu. Kafasında ve vücudunda onlarca bilye bulunan köpeğin hayatta kalma şansı oldukça düşüktü.
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Çünkü vücuduna saplanan bilyelerin yanı sıra kafasındaki yara da enfeksiyon kapmıştı. Üstelik zavallı köpek, işkenceden dolayı kör olmuştu.
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Uzun süren bir tedavinin ardından, hayata tutunmayı başaran köpek tamamen iyileşti.
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Bondok adı verilen köpeğin son hali duygulandırdı.
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KAHRAMAN KÖPEK GEYİĞİ BOĞULMAKTAN KURTARDI
Bu kahraman köpek sahibi ile çıktığı gezintide, suda boğulmak üzere olan bir canlı fark ediyor ve kendi canını hiçe sayarak onu kurtarmak için suya atlıyor.
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Ağzıyla denizden sürükleyerek çıkardığı yavru geyiği ardından yalayarak sıcak tutmaya ve onu rahatlatmaya çalışıyor.
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Ama geyik yeniden kaçıp suya atlıyor. Bu sefer de sahibi geyiği kurtarmak için suya giriyor ve geyik bir kez daha kurtarılıyor.
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İşte son hali.
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BULDUKLARINDA ÖLMEK ÜZEREYDİ! İŞTE BÜYÜK DEĞİŞİM
Avustralya'da bir kanguruya araba vurdu, sonra da kaçtı. Anne kanguru ölmüştü ancak zavallı hayvanın kesesindeki yavruyu kimse fark etmedi.
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Avustralya'da arabanın vurup kaçtığı zavallı kanguru ne yazık ki öldü. Ancak yardım için hayvanın yanına koşanlar, kangurunun kesesinde minicik bir el gördü. Ölen kangurunun kesesinde taşıdığı yavrusu yaşıyordu!
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Pembe renkli bu narin bebek, biraz daha orada öyle kalsa, ölebilirdi.
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Neyse ki, vakitlice rehabilitasyon merkezine götürüldü. Orada ona Dawson adı verildi.
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Şimdilerde tüm ihtiyaçları sağlanan minik kanguru bir başka yetim kanguru Nelson'la beraber büyüyor.
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ZAR ZOR YÜRÜYORDU! ŞİMDİ İSE...
Bob Marley ismi verilen yavru köpek, bakımsızlıktan bu hale geldi.
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Bob, tedavi sonrası değişim göstererek eski haline geldi.
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Sahipleri tarafından terk edilen yavru köpeğin yaşadığı kötü koşullardan dolayı oldukça kötü koktuğu belirtilirken, hayvan hakları kuruluşları olayın ardından sosyal medyadan harekete geçti.
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Yavru köpek, ABD'nin Missisipi kentinde hayvan kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hemen tedavi altına alındı.
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İşte Bob ile birlikte tedavi altına alınan bir diğer köpek...
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KATRANA BATIRMIŞLARDI, SON HALİ DUYGULANDIRDI
Arjantin'de 2 çocuk yolda yürürken korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çünkü yolda, katranla kaplı terk edilmiş bir köpek görmüşlerdi.
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Acı çektiği yüzünden belli olan köpek hemen gönüllüler tarafından alındı.
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Yardıma ihtiyacı olan köpeğin üzerindeki katran, 5 saatten fazla süren temizleme işleminden sonra çıkarıldı.
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Köpeğin katrandan kurtarılması için beş litreden fazla yağ kullanıldı.
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Temizlendikten sonra su ve yiyecek gibi diğer ihtiyaçları karşılanan köpeğe Petro adı verildi. Her gün daha da güçlenen sevimli köpek şimdi daha mutlu!
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EĞLENCE AMAÇLI TUTKALA BATIRMIŞLARDI! İŞTE O KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ
İstanbul'da henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terkedilmişti.
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Pascal'a yapılan eziyet yabancı basında da manşet olmuştu.
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Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.
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Tedavi altına alınan Pascal, derisi görünecek şekilde tüyleri kesildi, acısını dindirmek için de ilaçlar ve antibiyotikler verildi.
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Pascal köpeğin son hali görenleri duygulandırdı.
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En iyi şekilde bakılan Pascal şu an oldukça mutlu!
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BULDUKLARINDA PERİŞAN HALDEYDİ, İŞTE BÜYÜK DEĞİŞİM!
Belçika'da bir barınakta bulunan midillinin görünüşü yürek yaktı.
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Tırnakları uzayan, tüyleri kesilmediği için uzun kalan zavallı midillinin vücudunda çeşitli yaralar da vardı.
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Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan minik midillinin ihmal edilmesi görenleri oldukça üzdü.
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Yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan ölmeye çok yakın olan bu zavallı hayvan, bulunduğunda sadece 70 kilogramdı.
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Oysa onun yaşındaki midillilerin ortalama 200 kilogram olması gerekiyor.
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Küçük midilli ilk önce sağlık görevlileri tarafından beslendi.
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Ardından hayvanın uzayan tırnakları teker teker kesildi.
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Daha sonra midillinin tüyleri yıkandı ve tıraş edildi.
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KALDIRIMIN ALTINDAN ÇIKAN MUCİZE!
Rusya'nın Voronej kenti sakinleri yüz gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.
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Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
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Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
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İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
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Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
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O anlar ise böyle görüntülendi..
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SENELERDİR İLGİSİZ BIRAKILAN KEDİ BU HALDE BULUNDU
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, 82 yaşındaki Alzheimer hastası Paul Russel'ın kedisi Hidey’nin sosyal medyada paylaşılan içler acısı fotoğrafları pek çok hayvanseverin yüreğini parçaladı.
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Yaşlı ve hasta sahibinin senelerdir bakımını üstlenemediğini Hidey’ye sahip çıkarak tedavi altına alan hayvan barınağı, sosyal medya hesaplarından kedinin fotoğraflarını yayınladı.
Daily Mail'inhaberine göre Alzheimer hastası Russel, kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevine yerleştirildi.
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BULDUKLARINDA ÖLMEK ÜZEREYDİ!
Onu bulduklarında tüyleri hastalıktan dökülmüş, açlıktan zayıf düşmüş haldeydi.
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Ona yardım eli uzatıp tedavi eden ve sahiplenen aile son fotoğraflarını yayınladı.
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İşte yavru köpeğin inanılmaz değişimi...
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KUTUYU AÇTIKLARINDA ÜZÜCÜ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bret Winingar ve oğlu Zach, Arkansas’ın Little Rock kasabasında bir haftasonu bisikletle gezintiye çıktıklarında buldukları kutuyla şok oldular.
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Kutunun içini açtıklarında zayıflıktan ölmek üzere bir köpek buldular.
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Evden köpek maması getirerek açlıktan ölmek üzere olan yavruyu doyurdular.
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1 aydan fazla süre kutunun içinde kalan köpek, tedavi edilerek yeniden hayata döndürüldü.
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ZİFTE SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yol kenarındaki zift birikintisine gömülen yavru köpek, fotoğraf çekimi için duran gelin damat tarafından bulunarak hayvan barınağına teslim edildi.
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Seydikemer-Kaş Karayolu üzeri Çaykenarı Mahallesi'nde mola veren gelinle damat, asfalt çalışması yeni tamamlanan yol kıyısında fotoğraf çekinmek istedi.
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Yavru köpek olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. İtfaiyeciler köpeği Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi.
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Görevliler köpeğin üzerindeki büyük zift parçalarını elleriyle kopararak temizledi. Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Emre Kangal köpeğin vücudunu gaz yağıyla sildi.
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Kangal, gaz yağıyla bu zifti temizleyemeye çalışacaklarını söyledi. Daha sonra vücudunun tahriş olmuş bölgelerine tedavi uygulayacaklarını aktaran Kangal, bu şekilde yavruyu hayatta tutmak için çabalayacaklarını kaydetti. IHA
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ZİFTTEN KURTARILMIŞTI, SON HALİ ŞAŞIRTIYOR!
2 Haziran 2016'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, zifte yapıştığı için ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve üç veteriner hekimin 4 saatlik çabasıyla hayata döndürülen yavru köpeğin son hali görenleri şaşırttı.
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Ormanlı beldesi Kaymaklar köyü girişinde 6 Nisan'da asfalt tankerinden sızan zifte yapışan ve telef olmak üzereyken Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve "Zift" adı verilen yavru köpek, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde görevli veteriner hekimlerinin uyguladığı tedavinin ardından tamamen iyileşti.
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Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Atilla Bulak, vücudunun büyük bölümü ziftle kaplı olan ve ayakları birbirine tamamen yapışan yavru köpeğin aç ve susuz haldebulunduğunu ve tedavisine başladıklarını anımsattı.
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Bulak, 54 gündür devam eden tedavinin ardından yavru köpeğin sağlığına kavuştuğunu belirterek, şöyle devam etti:
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"Hareket edemeyen çene ve ayaklar artık tamamen normale döndü. Türkiye'nin hemen hemen her ilinin yanı sıra yurt dışından binlerce kişi, elektronik posta ve sosyal medya üzerinden köpeğin sağlık durumunu yakından takip etmekte...
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'Zift' adını verdiğimiz köpeğimizin tedavisi tamamlanmıştır ve artık sahiplendirilecektir. Yaklaşık 54 gün önceki bize gelen köpeğin çekilen fotoğrafıyla tedavisinin ardından çekilen fotoğraf arasındaki farkı görenler şaşırıyor."
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Belediyeye yavru köpeği sahiplenmek için yapılan başvuruları değerlendireceklerine değinen Bulak, "Zift"i yeni sahibiyle buluşturacaklarını bildirdi.
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SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuz nedeniyle tüyleri dökülmüş ve aşırı zayıflamış halde bulunan Alman kurdu cinsi köpeğin 6,5 aylık tedavinin ardından yaşadığı değişim, görenleri şaşırtıyor.
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6 Ekim 2015 tarihinde Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine getirilen 3 yaşındaki Alman kurdu, buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. (AA)
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ÖNCESİ VE SONRASIYLA KÖPEKLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ