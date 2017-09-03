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Ölmek üzereyken bulunan midillinin değişimi!

12 Ekim 2016 Çarşamba, 14:24:47

Ölüme terk edilen, uzamış tırnakları yüzünden zar zor yürüyebilen midillinin son hali mutlu etti

  • 1 Ölmek üzereyken bulunan midillinin değişimi!
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    Belçika'da bir barınakta bulunan midillinin görünüşü yürek yaktı.

  • 2 Ölmek üzereyken bulunan midillinin değişimi!
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    Tırnakları uzayan, tüyleri kesilmediği için uzun kalan zavallı midillinin vücudunda çeşitli yaralar da vardı.

  • 3 Ölmek üzereyken bulunan midillinin değişimi!
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    Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan minik midillinin ihmal edilmesi görenleri oldukça üzdü. 

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  • 4 Ölmek üzereyken bulunan midillinin değişimi!
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    Yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan ölmeye çok yakın olan bu zavallı hayvan, bulunduğunda sadece 70 kilogramdı.

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    Oysa onun yaşındaki midillilerin ortalama 200 kilogram olması gerekiyor. 

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 21
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 10:59
    Hayvanlara yardım saygı sevgi çok güzel çok hoş ama bunun %1 kaadarınıda sıkıntı çeken insanlara yapsan insanlık çok mu zor olur
  • Misafir 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:13
    Umarım çanakkalelilere örnek olur da bir daha birinin boğulmasını film seyreder gibi seyretmezler.
  • Misafir 23 Temmuz 2017 Pazar 20:06
    ALLAH emeği geçen herkesten razı olsun bu sevap size yeter
  • Misafir 23 Temmuz 2017 Pazar 19:09
    İnsanlık ölmemiş gerçekten Azda olsa insan oğlu insan var şu dünyada sevimli dostlarımızı hayata döndüren ve buna vesile olan herkesten Allah binlerce kere razı olsun
  • Misafir 21 Temmuz 2017 Cuma 10:44
    vay be
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 19:31
    Hayvanlara iskence yapan bu kahbelerle ayni dünyada yasamak büyük talihsizlik
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
    dünyada halen iyi insanlar var.
  • Misafir 08 Haziran 2017 Perşembe 05:42
    Uzun lafın kısası iyi insanlar iyiki var, kötü insanların canı ceheneme....!!
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 20:52
    dünyada ki en tehlikeli yaratik insanoglu
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 17:03
    Kardeşim hayvan bakmak o kadar kolay mı sanki bir hevesle alıyorlar bir solukta sokağa atıyorlar. Evde veya bahçede yetişmiş hayvan sokağa çıktığında bir bebek gibi savunmasız oluyor. Sokağa atana kadar hayvan barınağına verin veya sahiplenmek isteyen birini bulun.
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
    İNSANLAR YAPTIĞI İŞLERDEN DOLAYI HAYVANLARDAN DAHA KÖTÜ DURUMA DÜŞÜYOR. ÖNEMLİ OLAN İNSANLIK İÇİN ÇALIŞMAKTIR. MELEK ŞAHİN.
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:06
    allahbütün canlıları insanların emrine vermiştir ve onların hesabını bigün bize soracaktır unutmayalım onların insanlar üzerinde hakkı vardır
  • Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
    LÜTFEN TÜM CANLILARI KORUYALIM
  • Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:09
    iyi insanlar da yaşıyor dünya da
  • Misafir 15 Ağustos 2017 Salı 17:49
    aynn kardeşim
  • Misafir 02 Mayıs 2017 Salı 09:27
    yüreğinize sağlık
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