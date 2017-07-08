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Ölüme terk edilen kangurunun değişimi duygulandırdı

12 Ekim 2016 Çarşamba, 14:24:47

Avustralya'da bir kanguruya araba vurdu, sonra da kaçtı. Anne kanguru ölmüştü ancak zavallı hayvanın kesesindeki yavruyu kimse fark etmedi

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    Avustralya'da arabanın vurup kaçtığı zavallı kanguru ne yazık ki öldü. Ancak yardım için hayvanın yanına koşanlar, kangurunun kesesinde minicik bir el gördü.

     

     

  • 2 Ölüme terk edilen kangurunun değişimi duygulandırdı
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    Ölen kangurunun kesesinde taşıdığı yavrusu yaşıyordu!

     

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    Pembe renkli bu narin bebek, biraz daha orada öyle kalsa, ölebilirdi.

     

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    Neyse ki, vakitlice rehabilitasyon merkezine götürüldü. Orada ona Dawson adı verildi.

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    Şimdilerde tüm ihtiyaçları sağlanan minik kanguru bir başka yetim kanguru Nelson'la beraber büyüyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 15
  • Misafir
    Misafir 20 Haziran 2017 Salı 19:31
    Hayvanlara iskence yapan bu kahbelerle ayni dünyada yasamak büyük talihsizlik
  • Misafir
    Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:00
    dünyada halen iyi insanlar var.
  • Misafir
    Misafir 08 Haziran 2017 Perşembe 05:42
    Uzun lafın kısası iyi insanlar iyiki var, kötü insanların canı ceheneme....!!
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 20:52
    dünyada ki en tehlikeli yaratik insanoglu
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 17:03
    Kardeşim hayvan bakmak o kadar kolay mı sanki bir hevesle alıyorlar bir solukta sokağa atıyorlar. Evde veya bahçede yetişmiş hayvan sokağa çıktığında bir bebek gibi savunmasız oluyor. Sokağa atana kadar hayvan barınağına verin veya sahiplenmek isteyen birini bulun.
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 14:24
    İNSANLAR YAPTIĞI İŞLERDEN DOLAYI HAYVANLARDAN DAHA KÖTÜ DURUMA DÜŞÜYOR. ÖNEMLİ OLAN İNSANLIK İÇİN ÇALIŞMAKTIR. MELEK ŞAHİN.
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:06
    allahbütün canlıları insanların emrine vermiştir ve onların hesabını bigün bize soracaktır unutmayalım onların insanlar üzerinde hakkı vardır
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
    LÜTFEN TÜM CANLILARI KORUYALIM
  • Misafir
    Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:09
    iyi insanlar da yaşıyor dünya da
  • Misafir
    Misafir 02 Mayıs 2017 Salı 09:27
    yüreğinize sağlık
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