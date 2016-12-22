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YAŞAM

Senelerdir ilgisiz bırakılan kedi bu halde bulundu

12 Ekim 2016 Çarşamba, 14:24:47

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, sahibi Alzheimer hastası olduğu için ilgisiz kalan kedinin hali yürekleri parçaladı

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    ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, 82 yaşındaki Alzheimer hastası Paul Russel'ın kedisi Hidey’nin sosyal medyada paylaşılan içler acısı fotoğrafları pek çok hayvanseverin yüreğini parçaladı.

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    Yaşlı ve hasta sahibinin senelerdir bakımını üstlenemediğini Hidey’ye sahip çıkarak tedavi altına alan hayvan barınağı, sosyal medya hesaplarından kedinin fotoğraflarını yayınladı.

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    Tüyleri uzayarak rastalaşan Hiley’nin, veteriner kliniğinde tıraş edildikten sonraki mutluluğu görülmeye değerdi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 7 saat önce
    Bunu yapanlardan Allah razı olsun..
  • Misafir 9 saat önce
    ALLAH RAZI OLSUN .....
  • Misafir 9 saat önce
    İlgilenenlere insanlık adına teşekkür ederiz. Yalnız kedi rasta olmuş :D
  • Misafir 14 Aralık 2016 Çarşamba 19:15
    ALLAHIM RAZI OLSUN VE NE MURADINIZ VARSA VERSİN
  • Misafir 03 Aralık 2016 Cumartesi 13:27
    ALLAHIM RAZI OLSUN SIZDEN
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