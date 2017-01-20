16 Ekim 2016 Pazar, 09:50:46 | Güncelleme: 20 Ocak 2017 Cuma, 15:13:03
İngiltere'de bir internet sitesinin sahibi Chris Morling çalışanları için öyle bir iş yeri hazırladı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
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Money.co.uk sitesinin kurucusu Chris Morling, bildiğimiz patronlara pek benzemiyor.
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3 milyon pound değerindeki şatoyu muhteşem bir çalışma alanı haline getiren Morling, iş yerine Star Wars konseptli sinema salonu, buzdan mağara şeklinde toplantı salonu ve daha pek çok olanak sağlamış.
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Çalışanlara her yıl her şey dahil pahalı bir tatil hediye eden Morling'in iş yeri adeta lunaparkı andırıyor.
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Ünlü içmimar Laurence Llewlyn Bowen tarafından tasarlanan şatoda her oda farklı bir konseptle dekore edilmiş.
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Çalışanların oyun oynaması için tasarlanmış bu dinlenme alanında langırt, bilardo masası ve atari bulunuyor.
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Daha önce sıkıcı bir toplantı odası gibi görünen oda buzdan mağara konsepti ile rahat koltukların olduğu bir odaya çevrilmiş.
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Sinema salonu ise Star Wars filminin temasıyla tasarlanmış.
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Morling böyle bir işyeri oluşturma fikrinin arkasında "İnsanlara çalışabilecekleri güzel bir alan yaratmak" olduğunu söylüyor.
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"Yaptığımız her odayı ekibimizin ihtiyaçlarına göre hazırladık" diye konuşan Morling, bu muhteşem alanı yaparak üretken bir çalışma alanı oluşturduklarını belirtiyor.
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Morling, "Bazıları çalışırken ayağa kalkmak istiyor bazıları yalnız çalışmak ister. Çalışanların kendisini rahat hissedeceği alan yarattık" ifadelerini kullanıyor.
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İş yerinin sahibi Chris Morling
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İçmimar Laurence Llewelyn-Bowen
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EŞİ VE KIZI EVDEN GİDİNCE BAKIN NE YAPTI!
Eskiyen mutfaklarını baştan tadilat eden adam, yeteneğiyle sizi şaşırtacak.
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İşte yaratıcı adamın kare kare mutfak tadilatı...
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EŞİNE SÜRPRİZ YAPIP, YATAK ODASINI YENİLEDİ!
Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz yaptı.
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Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.