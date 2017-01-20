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Çılgın patron şatoyu iş yerine çevirdi

16 Ekim 2016 Pazar, 09:50:46

İngiltere'de bir internet sitesinin sahibi Chris Morling çalışanları için öyle bir iş yeri hazırladı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

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    Money.co.uk sitesinin kurucusu Chris Morling, bildiğimiz patronlara pek benzemiyor.

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    3 milyon pound değerindeki şatoyu muhteşem bir çalışma alanı haline getiren Morling, iş yerine Star Wars konseptli sinema salonu, buzdan mağara şeklinde toplantı salonu ve daha pek çok olanak sağlamış.

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    Çalışanlara her yıl her şey dahil pahalı bir tatil hediye eden Morling'in iş yeri adeta lunaparkı andırıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 07 Aralık 2016 Çarşamba 16:42
    bizimki mutfaktan su getirmez helal valla
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