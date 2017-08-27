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Film izlemeyi çok seven eşi için odasını sinema salonuna dönüştürdü!

16 Ekim 2016 Pazar, 09:50:46 HABERTURK.COM

  • 1 Film izlemeyi çok seven eşi için odasını sinema salonuna dönüştürdü!
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    Gelişen teknoloji ile sinema salonlarındaki görüntü ve ses kalitesini evine taşımak isteyen adam hayalindeki sinema salonunu odasına yaptı.

  • 2 Film izlemeyi çok seven eşi için odasını sinema salonuna dönüştürdü!
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    Film izlemeyi seven eşinin evde olmadığı bir zaman diliminde aklındaki sinema odası düşüncesini gerçekleştiren adam, yapım aşamasını görüntülemeyi de unutmadı.

  • 3 Film izlemeyi çok seven eşi için odasını sinema salonuna dönüştürdü!
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    İşte, oturma odasının sinema salonuna dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...

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  • 4 Film izlemeyi çok seven eşi için odasını sinema salonuna dönüştürdü!
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  • 5 Film izlemeyi çok seven eşi için odasını sinema salonuna dönüştürdü!
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 6
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:30
    çok renkli tasarımlar... harika
  • Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 18:56
    etkileyici,farklı yaratıcı ve güzel.
  • Misafir 17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:32
    kadnın isteği bitmezki
  • Misafir 10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:10
    ne yani okadar resme tek tek baktın sonra buraya mı geldin :)))
  • Misafir 17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:16
    kadın daha ne istesin ki
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