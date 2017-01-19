19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Delilik mi cesaret mi? İşte maceraperestlerin serüvenleri!

20 Ekim 2016 Perşembe, 10:36:38

Macera deyince yamaç paraşütünden ötesini hayal edemiyorsanız, bu haber tam size göre! İşte maceraperestlerin serüvenleri!

  • 1
    1 | 31

    Ticket To The Moon adlı macera ekibi, Bosna Hersek'te bir kanyona hamak kurup sallandı.

  • 2
    2 | 31

    Maceraperest ekip Ticket To The Moon, kanyona hamak kurma maceralarını tekrarladı. Daha önce de bir kanyona hamak kuran ekip, bu heyecanı bir kez daha yaşattı.

  • 3
    3 | 31

    Yerden 200 metre yüksekliğe hamak kurup sallanan ekibin fotoğraflarına baktığınızda bile başınız dönebilir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300