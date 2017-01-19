Delilik mi cesaret mi? İşte maceraperestlerin serüvenleri!
20 Ekim 2016 Perşembe, 10:36:38 | Güncelleme: 19 Ocak 2017 Perşembe, 17:12:54
Macera deyince yamaç paraşütünden ötesini hayal edemiyorsanız, bu haber tam size göre! İşte maceraperestlerin serüvenleri!
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Ticket To The Moon adlı macera ekibi, Bosna Hersek'te bir kanyona hamak kurup sallandı.
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Maceraperest ekip Ticket To The Moon, kanyona hamak kurma maceralarını tekrarladı. Daha önce de bir kanyona hamak kuran ekip, bu heyecanı bir kez daha yaşattı.
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Yerden 200 metre yüksekliğe hamak kurup sallanan ekibin fotoğraflarına baktığınızda bile başınız dönebilir.
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Bosna Hersek'te bir kanyona kurdukları 80 metrelik halata kurulan 17 hamakta, 19 kişi 4 saat boyunca sallandı.
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İşte nefes kesici maceradan fotoğraflar...
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8booth mahlaslı maceraperest, bu sefer az kalsın son macerasını gerçekleştiriyordu. Sekiz katlı bir binanın terasına çıkan genç adam, tereddütsüz bir şekilde binanın tepesinden kendisini aşağıdaki denize bıraktı.
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Kendisini profesyonel olarak tanımlayan maceraperest, profesyonelliğine de pek yakışmayan bir atlayışla az kalsın betona çakılıyordu.
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Kıl payı betonu ıskalayan 8booth’un, denize düşebilmek için havada çırpınıp yön değiştirmeye çalıştığı açıkça görülüyor.
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Videoyu paylaşırken, "Siz sakın denemeyin" şeklinde not düşen 8booth'un videosu kısa sürede 4 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Atlayışını aşağıda izleyebilirsiniz...