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Yüz şekline göre karakter analizi

22 Ekim 2016 Cumartesi, 10:44:27

Yüz şeklinizin karakterinize bir yansıması olacağı hiç aklınıza gelmiş miydi? Şaşırtıcı olsa da dokuz farklı yüz şekli ve bunların da birer anlamı var... İşte yüz şekline göre karakter analizi...

  • 1 Yüz şekline göre karakter analizi
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    1- Uzun yüz şekline göre karakter analizi

    Uzun yüze sahip olan kadınlar genelde vücut olarak da uzun hatlarıyla, atletik görünüşleriyle dikkat çekerler. Fazla çalışkan olarak ön plana çıkarlar. 

  • 2 Yüz şekline göre karakter analizi
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    Narsistlik gözlemlenebilir ve aileleriyle, hayatlarındaki kişilerle problemli ilişkiler yaşarlar. Düzensiz bir ruh hali sıkça görülen durumlardandır. Bu düzensizlikleri potansiyellerini yansıtamamalarına sebep olur.

  • 3 Yüz şekline göre karakter analizi
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    2- Oval yüz şekline göre karakter analizi

    Genel olarak dengeli bir ruh haline sahip olan oval yüzlü kadınlar, cazibeleriyle etraflarında çabuk farkedilirler. Genelde bulundukları ortamın en dikkat çekici kişisi olurlar. 

  • 4 Yüz şekline göre karakter analizi
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    Fazla ilgi görmeleri onları çabuk zayıf düşen karakterlere dönüştürür. Alışkın oldukları ilgiyi göremediklerinde tehlikeli olurlar ve kendilerine zarar verebilirler.

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  • 5 Yüz şekline göre karakter analizi
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    3- Yuvarlak yüz şekline göre karakter analizi

    Duygusal ve dğer yargıları çok yüksek olan yuvarlak yüzlü kadınlar arzulu ve tutkulu olarak bilinirler. 

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