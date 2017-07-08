22 Ekim 2016 Cumartesi, 10:44:27 | Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:04:09
Yüz şeklinizin karakterinize bir yansıması olacağı hiç aklınıza gelmiş miydi? Şaşırtıcı olsa da dokuz farklı yüz şekli ve bunların da birer anlamı var... İşte yüz şekline göre karakter analizi...
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1- Uzun yüz şekline göre karakter analizi
Uzun yüze sahip olan kadınlar genelde vücut olarak da uzun hatlarıyla, atletik görünüşleriyle dikkat çekerler. Fazla çalışkan olarak ön plana çıkarlar.
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Narsistlik gözlemlenebilir ve aileleriyle, hayatlarındaki kişilerle problemli ilişkiler yaşarlar. Düzensiz bir ruh hali sıkça görülen durumlardandır. Bu düzensizlikleri potansiyellerini yansıtamamalarına sebep olur.
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2- Oval yüz şekline göre karakter analizi
Genel olarak dengeli bir ruh haline sahip olan oval yüzlü kadınlar, cazibeleriyle etraflarında çabuk farkedilirler. Genelde bulundukları ortamın en dikkat çekici kişisi olurlar.
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Fazla ilgi görmeleri onları çabuk zayıf düşen karakterlere dönüştürür. Alışkın oldukları ilgiyi göremediklerinde tehlikeli olurlar ve kendilerine zarar verebilirler.
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3- Yuvarlak yüz şekline göre karakter analizi
Duygusal ve dğer yargıları çok yüksek olan yuvarlak yüzlü kadınlar arzulu ve tutkulu olarak bilinirler.
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Uzun ve stabil bir ilişki için yuvarlak yüz hatlarına sahip kadınlar biçilmiş kaftan gibidirler. Duyguları incinirse zarar görmemek için kendilerine sert bir kabuk örerler.
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4- Dikdörtgen yüz şekline göre karakter analizi
Dominant ve sert olan dikdörtgen yüzlü kadınlar genel olarak politikaya yönelirler ya da iş hayatında tutkulu karakterleriyle dikkat çekerler.
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Kendilerini duygularına kaptırırlarsa melankoliye varan davranışlar sergileyebilirler ancak mantıkları baskın olursa sert mizaçlı bir yöneticiye dönüşürler.
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5- Kare yüz şekline göre karakter analizi
Kesinlikle zekalarıyla diğer kadınlardan ayrılırlar. Analitik düşünce yapıları onlara istediklerini kazanma yolunda avantaj kazandırır.
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Zekalarıyla istediklerini elde edemezlerse saldırgan olabilirler. İstedikleriniz elde edene kadar peşlerinden gitmeyi bırakmayan bu kadınlar, fırsatları başarıya çevirmekte ustadırlar.
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6- Üçgen yüz şekline göre karakter analizi
Genelde entelektüel karakterleriyle öne çıkarlar. Yaratıcılık konusunda farklarını hissettirirler ve genelde boşluğu doldurulamayacak türde izler bırakırlar.
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Bu yüz şekline sahipseniz siz de sanat, felsefe, müzik, edebiyat gibi alanlarla ilgili, bu alanlarda başarılısınızdır. Kalabalıkta entelektüel birikiminiz ile kısa sürede dikkat çekersiniz.
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7- Elmas yüz şekline göre karakter analizi
Elmas yüze sahip kadınlar tam bir istikrar abidesidir. Hayatları boyunca tempolu bir çalışma düzenini bocalamadan sürdürebilirler. Duygusal boşlukları ya da kendilerini zorlayan hırsları yoktur.
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Dayanıklı ve dirayetli olmalarıyla tanınırlar. Fevri kararlar, ani planlar bu yüz şekline sahip kişilerin hayatında pek yoktur.
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8- Ters üçgen yüz şekline göre karakter analizi
Karakter olarak erkekler için potansiyel tehdit olarak görülürler. İstediklerini elde etmek için erkekleri kullanma konusunda doğuştan yeteneğe sahiptirler ve genelde hemcinsleri tarafından sevilmezler.
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Kriz yönetiminde çok başarılı oldukları gibi tehlikeli görevlerin altından kalkabilecek potansiyelleri vardır. Ajanlık casusluk için yaratılmış gibilerdir.
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9- Kalp yüz şekline göre karakter analizi
Alınlarındaki saçların düzeni sebebiyle yüzleri bir kalbi andıran kadınlar genel olarak dürüstlükleriyle ön plana çıkarlar. Saf ve duru güzelliğin temsili olan bu kadınlar, içlerinde de bir o kadar temiz bir karakter barındırırlar.
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Zaman zaman saflıkları onları zor duruma da düşürebilir ancak herkesin sırtını yaslamak isteyeceği kadar güvenilirlerdir.