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Besinleri daha uzun nasıl koruyabiliriz?

26 Ekim 2016 Çarşamba, 16:59:17 HABERTURK.COM

Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini koruyamayan meyve ve sebzelere son...

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    Mutfaktaki yiyecekleri nasıl taze tutarız? İşte yiyecekleri doğru saklamanın ipuçları... 

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    Sirke ve suyu karıştırarak meyvelerinizi taze tutabilirsiniz.

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    10 kaşık suyla bir kaşık sirkeyi iyice karıştırın.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    ilginç
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