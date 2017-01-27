YAŞAM
Besinleri daha uzun nasıl koruyabiliriz?
26 Ekim 2016 Çarşamba, 16:59:17 | Güncelleme: 27 Ocak 2017 Cuma, 16:13:21
HABERTURK.COM
Çabuk bozulan, küflenen, tazeliğini koruyamayan meyve ve sebzelere son...
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Mutfaktaki yiyecekleri nasıl taze tutarız? İşte yiyecekleri doğru saklamanın ipuçları...
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Sirke ve suyu karıştırarak meyvelerinizi taze tutabilirsiniz.
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10 kaşık suyla bir kaşık sirkeyi iyice karıştırın.
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Daha sonra meyveleri içine atın. Bu yöntem sayesinde meyvelerinizi iki haftaya kadar küflerden uzak ve taze tutabilirsiniz.
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Muzlar bildiğimiz gibi en kolay bozulan meyvelerden biri.
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Muzların köklerine streç film sarın. Streç film, meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasını sağladığı için muzlar uzun süre taze kalabilir.
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Dilerseniz uzun süre kalıcı muzlar elde etmek için, birbirinden ayırarak da köklerini streç filmle sarabilirsiniz.
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Marullar da kararmasıyla meşhur sebzelerimizden. Marulları daha taze olması için bir kağıt havluya sararak ağzı kapalı bir torbaya koyabilirsiniz.
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İçinde marul olan torbayı buzdolabınma koyduğunuz zaman, marulun kurumasını engellemiş olursunuz.
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Avakadolar da taze tutulması zor meyvelerden.
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Avakadolarınızı ikiye ayırarak streç filmle sarabilirsiniz.
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Bu yöntemle avakadolarınızın oksitlenmeden dolayı kahverengiye dönmesini engellemiş olursunuz.
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Kırmızı baharatlarınızı kesinlikle buzdolabında saklamalısınız. Işı ve ısı aldıkları için renklerini hatta lezzetlerini kaybetmezler.
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Streç film ve alüminyum folyo oksijen çıkışını engellediği için peynirlerin kurumasına neden olur. Bu yüzden peynirlerinizi yağlı kağıda sararak buzdolabına koyabilirsiniz.
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Domateslerinizi olgunlaştıktan sonra tezgaha koyun.
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Soğuk hava, domateslerin olgunlaşmasını durdurur ve üzerindeki zarı yırtar.
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Patatesleri, elmalar ile birlikte tutarak filizlenmesini engelleyebilirsiniz.
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Sütünüzü asla buzdolabının bölmelerine koymamalısınız.
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Sütü buzdolabı sıcaklığının daha sabit olduğu merkez kısımlara koyarsanız daha verimli bir sonuç elde edebilirsiniz.