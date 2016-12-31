Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!

28 Ekim 2016 Cuma, 09:22:06 | Güncelleme: 31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:54:22
Meğer her burun şeklinin ayrı bir anlamı varmış! Kendi burun şeklinizi fotoğraflardan seçin, anlamını öğrenin!
1
1|15
Düz Burun (Yunan Burnu)
Dar burun deliklerine ve kaş ortasından itibaren burun ucuna kadar dümdüz olan burun tipidir.
2
2|15
Bu şekil düz burunlar zeka, disipilin ve başarının simgesidir.
3
3|15
Düşes Burnu
Yapılan araştırmalara göre, bu burna sahip olmak için bıçak altına yatılıyor. Bu buruna sahip olanlar kadınsı, doğal ve saygın olarak nitelendiriliyor.
HABERİN DEVAMI
4
4|15
Romalı Burnu
Burun ucu dudak üstüne sarkık değildir, dümdüzdür ve burun sırtında kemer vardır.
5
5|15
Bu burna sahip olanlar, güçlü karaktere sahip lider kişilerdir. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre daha çok erkeklere yakışan bir şekildir.
6
6|15
Kanca Burun
Kaş arasından burun ucuna doğru pürüzsüz bir şekilde yükselip kancaya benzer görünüme sahiptir.
HABERİN DEVAMI
7
7|15
Bu buruna sahip olan kişiler, başkaları tarafından önemsenmek ister. Onlar için dünyada sadece kendi doğruları vardır.
8
8|15
Gaga Burun
Kökten uca kadar aşağı yönlü bir eğim çizen bir burun tipidir. Bu tip burna sahip olanlar mükemmeliyetçi olduğu kadar şüphecidirler. Seçim yaparken oldukça zorlanırlar. Daha çok erkeklerde görünen ve tercih edilen bir burun tipidir.
9
9|15
Uzun burun
İnce uzun şeklinde olan bu burun irade göstergesi olarak adlandırılır.
HABERİN DEVAMI
10
10|15
Bu buruna sahip olanlar, insanlara pozitif yaklaşıma sahiptir. Büyük problemlerin üstesinden kolayca gelirler.
11
11|15
Nubyan burnu
Geniş, yayık burun deliklerine sahip Nubyan burnu, tüm burunlar içinde en karakteristik olandır. Bu burna sahip kişiler sürekli çözüm üretmeye çalışan çalışkan kişilerdir.
12
12|15
Hokka burun
Burun sırtından burun ucuna doğru bir kıvrıma sahip olan bu burunlar zarafeti temsil eder.
HABERİN DEVAMI
13
13|15
İyimserdir hokka burna sahip olan kişiler. Sevgi dolu olmalarının yanında, güven vericidirler.
14
14|15
Kısa burun
Bu burna sahip insanlar biraz kaygılı bir karaktere sahiptir. Sevdiklerine karşı sadık, insanlara karşı vefalıdır
15
15|15
Talep edilen en çok burun tiplerinden biridir. Sakinliğin simgesi olarak adlandırılır.