Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!

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Gaga Burun

Kökten uca kadar aşağı yönlü bir eğim çizen bir burun tipidir. Bu tip burna sahip olanlar mükemmeliyetçi olduğu kadar şüphecidirler. Seçim yaparken oldukça zorlanırlar. Daha çok erkeklerde görünen ve tercih edilen bir burun tipidir.