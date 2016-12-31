31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!

28 Ekim 2016 Cuma, 09:22:06

Meğer her burun şeklinin ayrı bir anlamı varmış! Kendi burun şeklinizi fotoğraflardan seçin, anlamını öğrenin!

  • 1
    1 | 15

    Düz Burun (Yunan Burnu)

    Dar burun deliklerine ve kaş ortasından itibaren burun ucuna kadar dümdüz olan burun tipidir. 

  • 2
    2 | 15

    Bu şekil düz burunlar zeka, disipilin ve başarının simgesidir.

  • 3
    3 | 15

    Düşes Burnu

    Yapılan araştırmalara göre, bu burna sahip olmak için bıçak altına yatılıyor. Bu buruna sahip olanlar kadınsı, doğal ve saygın olarak nitelendiriliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 4 saat önce
    benim burunun profili bunların içinde yok ne olacak şimdi
  • Misafir 30 Kasım 2016 Çarşamba 15:25
    benim burnumda yok burda
  • Misafir 13 Kasım 2016 Pazar 17:06
    hiçbiri uymadı benimkine yahu
  • Misafir 13 Kasım 2016 Pazar 16:25
    eksik bence
  • Misafir 28 Ekim 2016 Cuma 13:33
    artık kimsenin burnu kendi burnu olmadığı için :))
  • Misafir 28 Ekim 2016 Cuma 12:53
    laz burun nerde
Kalan karakter : 300