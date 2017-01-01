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Dünya ordularının asker yemekleri

28 Ekim 2016 Cuma, 11:31:52

Dünyanın farklı ordularındaki askerler ne yiyor?

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