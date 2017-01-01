29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:03:18 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 12:05:44
Küçük oğlunu kanserden kaybeden anne Marie Robinson, oğlunun mezarını ziyaret ettiğinde garip bir olay başına geldi
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4 yaşındaki oğlunu beyin kanserinden kaybeden anne Marie Robinson, dünyanın en garip olaylarından birine tanık oldu.
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2014 yılında beyin kanserinden hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ettiğinde, bir bülbül çeşidi mezar taşının üzerinde belirdi.
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Telefonuyla kuşu çekmeye başlayan anne, elini uzatınca kuş gelip kadının eline kondu.
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Kadından uzaklaşmayan kuş daha sonra yere uzanan kadının ayakkabısına bile konacak kadar yakınlaştı.
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Kuşun davranışlarından etkilenen anne, oğlunun ruhuyla kuşun bir bağlantısı olabileceğini düşündü.
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"Bu durum beni gözyaşlarına boğdu. Jack'in ruhunun bir işareti olabilir" diyen anne yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.
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Birçok kişi kuşun oğlunun ruhu ile alakası olabileceği yorumunda bulundu.
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SIRRI ÇÖZÜLEMEYEN FOTOĞRAFLAR
Bu fotoğrafların sırrı hala çözülemedi. Solda kapıdan uzanmış bakan yüze ve sağda ışık hüzmesi gibi görünen silüete dikkat edin.
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Ne olduğu tanımlanamayan varlıklar gerçekten var mı?
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Gerçeklikleri hiçbir şekilde kesin olarak tanımlanamayan varlıklarla aynı dünyada mı yaşıyoruz?
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Gerçekliği ya da yanlışlığı konusunda büyük fikir ayrılıkları yaşanıyor.
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Bunlara rağmen insanların çektikleri bazı fotoğraflar akılları karıştırmaya yetiyor.
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Bazen bir karartı, bazen de bir yüz olarak fotoğraflarda karşımıza çıkan belirtiler tartışma yaratıyor.
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Bazen eski siyah beyaz bir fotoğrafta bir silüet olarak karşımıza çıkar.
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Bazen çocuğunuzun ilk yürüme anını çektiğiniz fotoğrafta arkadan bir yüz size bakıyordur...
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Güzel bir manzara fotoğrafında, arkadan bir çift bacak daha görünüyordur...
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Manzara fotoğrafında ağaçlar arasında bir ışık kümesi. Acaba hareket eden bir varlık mı?
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Mutlu bir fotoğrafta arkada yansıması görülen bir suret...
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Mutlu bir düğün fotoğrafında ortadaki aralıktan görülen korkunç bir gülümseme... Uzmanlar bu paranormal olayların hiçbirini henüz çözemedi. Mantıklı bir açıklama getirilmedi. Peki ya uzaylılar ya da ufolar?
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Bu fotoğraf, Mısır'dan değil Mars'tan...
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Mars'ın üzerinde yer alan bu piramit şekli, eski bir medeniyetin burada yaşamış olabileceğini düşündürüyor.
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NASA tarafından paylaşılan kadın figürüne benzeyen bu şekil ise görenleri şaşırttı.
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Figürün, uzayda saklanan bir kadına ait olduğu düşünülüyor.
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1947'den beri konuşulan büyük vaka, Roswell Ufo Vakası...
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Roswell Vakası, uzaylıların var olduğunu düşündüren ilk vaka.
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1947'de pilotluk yapan Kenneth Arnold, dokuz tane disk şeklinde uçan daireler gördüğünü ve birinin düştüğünü iddia etmişti.
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Yaşanan bu olaydan sonra Roswell kasabasında yaşayanlar, anlam veremedikleri cisimleri sık sık gördüklerini iddia ediyor.
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Amerikan ordusu o dönem çıkan bu haberi önce doğrulamış sonra yalanlayarak gökten düşenin UFO değil meteoroloji balonu olduğunu belirtmişti.
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Roswell kasabasına giderseniz Ufo ile ilgili birçok görsel ve yazı ile karşılaşabilirsiniz.
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Buna benzer başka bir olay da 1976 yılında Tahran'da yaşandı.
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Uzmanlar, İran'da bulunan radarların gökyüzünde bilinmeyen bir ışık gördüklerini ve bunun UFO'lara ait olduğunu savunmuştu.
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Kaliforniya'da yaşayan bir kadının bahçesinde bulduğu cisme inanamayacaksınız.
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Fotoğrafı görenler bu cismin bir uzaylıya ait olduğunu düşünüyor.