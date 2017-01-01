07 NİSAN 2017
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Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?

29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:03:18

Küçük oğlunu kanserden kaybeden anne Marie Robinson, oğlunun mezarını ziyaret ettiğinde garip bir olay başına geldi

  • 1 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    4 yaşındaki oğlunu beyin kanserinden kaybeden anne Marie Robinson, dünyanın en garip olaylarından birine tanık oldu. 

  • 2 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    2014 yılında beyin kanserinden hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ettiğinde, bir bülbül çeşidi mezar taşının üzerinde belirdi. 

  • 3 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    Telefonuyla kuşu çekmeye başlayan anne, elini uzatınca kuş gelip kadının eline kondu. 

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YORUMLAR 19
  • Misafir 3 saat önce
    güzel Rabbim her şeye Kadir dir
  • Misafir 3 saat önce
    Koskoca Amerika kitasini yeni kesfeden insanlik uzayda dunyadan baska hayat yok diyemez
  • Misafir 6 saat önce
    bu kus kuzey ulkelerinde yasar ismi kirmizi gogustur ve insanin yanindan ayrilmaz hepsi bu
  • Misafir 20 Şubat 2017 Pazartesi 18:20
    varsa da ne işleri var dünya da için ettiler
  • Misafir 20 Şubat 2017 Pazartesi 09:58
    feyk
  • Misafir 17 Ocak 2017 Salı 16:41
    Şu Mars a da gidilseydi artık,hayırlısından.
  • Misafir 16 Ocak 2017 Pazartesi 10:46
    Ben de
  • Misafir 11 Ocak 2017 Çarşamba 07:54
    açlıkdan o hale gelmiş olmasın
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 14:22
    uzay boşluğunda güneş sistemimiz bir pikselden daha küçük.sadece bizim olduğumuza inanmıyorum
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 03:10
    neden hep amerıca dunyada baska yermı yok
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