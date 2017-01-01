Pek çok habere ve belgesele konu olan, dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor.
ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan, gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta.
Geçmişte binlerce insanın akılalmaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde de pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor!
Kayıtlara göre Waverly Hills'in inşaatına 1908 yılında başlanmış ve iki yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış.
Beş katlı inşa edilen bina, ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu.