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Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?

29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:03:18

  • 1 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    Pek çok habere ve belgesele konu olan, dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor.

     

  • 2 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan, gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta. 

  • 3 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    Geçmişte binlerce insanın akılalmaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde de pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor!

  • 4 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    Kayıtlara göre Waverly Hills'in inşaatına 1908 yılında başlanmış ve iki yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış.

  • 5 Uzaylılar ve paranormal olaylar gerçekten var mı?
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    Beş katlı inşa edilen bina, ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 21
  • Misafir 08 Nisan 2017 Cumartesi 07:59
    Uzayin bilinmeyen sirlari
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 23:37
    LA HAVLE VELA KUVVETE...
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 15:14
    güzel Rabbim her şeye Kadir dir
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 14:33
    Koskoca Amerika kitasini yeni kesfeden insanlik uzayda dunyadan baska hayat yok diyemez
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 12:07
    bu kus kuzey ulkelerinde yasar ismi kirmizi gogustur ve insanin yanindan ayrilmaz hepsi bu
  • Misafir 20 Şubat 2017 Pazartesi 18:20
    varsa da ne işleri var dünya da için ettiler
  • Misafir 20 Şubat 2017 Pazartesi 09:58
    feyk
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