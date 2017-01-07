YAŞAM
Uzaylıların olduğunu düşündüren olaylar ve fotoğraflar
29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:03:18 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:20:43
Geçmişten günümüze kadar herkesin aklında soru işereti olarak kalan uzaylıların gerçek olabileceğini düşündüren olaylar...
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Bu fotoğraf, Mısır'dan değil Mars'tan...
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Mars'ın üzerinde yer alan bu piramit şekli, eski bir medeniyetin burada yaşamış olabileceğini düşündürüyor.
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NASA tarafından paylaşılan kadın figürüne benzeyen bu şekil ise görenleri şaşırttı.
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Figürün, uzayda saklanan bir kadına ait olduğu düşünülüyor.
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1947'den beri konuşulan büyük vaka, Roswell Ufo Vakası...
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Roswell Vakası, uzaylıların var olduğunu düşündüren ilk vaka.
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1947'de pilotluk yapan Kenneth Arnold, dokuz tane disk şeklinde uçan daireler gördüğünü ve birinin düştüğünü iddia etmişti.
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Yaşanan bu olaydan sonra Roswell kasabasında yaşayanlar, anlam veremedikleri cisimleri sık sık gördüklerini iddia ediyor.
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Amerikan ordusu o dönem çıkan bu haberi önce doğrulamış sonra yalanlayarak gökten düşenin UFO değil meteoroloji balonu olduğunu belirtmişti.
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Roswell kasabasına giderseniz Ufo ile ilgili birçok görsel ve yazı ile karşılaşabilirsiniz.
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Buna benzer başka bir olay da 1976 yılında Tahran'da yaşandı.
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Uzmanlar, İran'da bulunan radarların gökyüzünde bilinmeyen bir ışık gördüklerini ve bunun UFO'lara ait olduğunu savunmuştu.
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Kaliforniya'da yaşayan bir kadının bahçesinde bulduğu cisme inanamayacaksınız.
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Fotoğrafı görenler bu cismin bir uzaylıya ait olduğunu düşünüyor.
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