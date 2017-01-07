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YAŞAM

Uzaylıların olduğunu düşündüren olaylar ve fotoğraflar

29 Ekim 2016 Cumartesi, 10:03:18

Geçmişten günümüze kadar herkesin aklında soru işereti olarak kalan uzaylıların gerçek olabileceğini düşündüren olaylar...

  • 1
    1 | 28

    Bu fotoğraf, Mısır'dan değil Mars'tan...

  • 2
    2 | 28

    Mars'ın üzerinde yer alan bu piramit şekli, eski bir medeniyetin burada yaşamış olabileceğini düşündürüyor.

  • 3
    3 | 28

    NASA tarafından paylaşılan kadın figürüne benzeyen bu şekil ise görenleri şaşırttı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 23 Aralık 2016 Cuma 15:21
    dünya dışı varlıkların olabileceğini düşünüyorum
  • Misafir 17 Kasım 2016 Perşembe 08:58
    HER YERDELER
  • Misafir 16 Kasım 2016 Çarşamba 13:23
    uçan dikdörtken olabilirdi dimi? :)
  • Misafir 03 Kasım 2016 Perşembe 09:05
    neden bu ufolar hep 60 lı yıllarda gelmiş
  • Misafir 01 Kasım 2016 Salı 08:57
    neden uçan daire başka simetrik bir şekil değil.
  • Misafir 30 Ekim 2016 Pazar 09:49
    çok yakında gerçeği öğreneceğiz. bekleyin
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