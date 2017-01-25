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YAŞAM

Doğduğundan beri eksik yaşıyor!

29 Ekim 2016 Cumartesi, 12:13:36

Amerika’da yaşayan Gunnar Andersson'ın, dünyaya geldiğinden bu yana bir meme kası yok...

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    Doğuştan meme kaslarındaki tek taraflı eksiklik, kaburga çökmesi, parmaklarda bozukluk gibi semptomları olan Poland sendromu, normal doğumlarda nadiren görülen bir hastalık. 

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    Sosyal medyada “the one pec wonder” adıyla tanınan Gunnar Andersson, doğuştan Poland sendromu hastası. 

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    Çocukluğundan beri zor zamanlar geçiren Gunnar’ın hastalığını kabul etmesi oldukça zor olmuş.

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