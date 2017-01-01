YAŞAM
Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!
29 Ekim 2016 Cumartesi, 15:18:18 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 18:04:48
HABERTURK.COM
Siyah burunları, görünmeyen yüzleri ve kabarık yünleriyle işte dünyanın en garip koyun ırkı...
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Siyah burunlarıyla ve küçük vücutlarıyla, alışılmışın dışında bir görüntüye sahip olan bu koyunlar, sizce korkunç mu sevimli mi?
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İnsanlar Valais kara burunlu koyun adı verilen bu cinsin, korkunç mu yoksa sevimli mi olduğuna bir türlü karar veremiyor.
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İnternette son zamanlarda popüler olan bu koyunlar, İsviçre'nin dağlarında yaşıyor.
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Bazıları yünlerine ve tıknaz vücutlarına bakınca oldukça sevimli gözüktüğünü düşünüyor.
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Bazıları ise suratlarının gözükmemesinden ve gözlerinin fazla belli olmamasından dolayı ürkütücü olduğunu düşünüyor.
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Korkunç mu yoksa sevimli mi?
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"Evet, biraz korkutucular."
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"Tatlılıklarından çok ürktüm gerçekten. Kabarık yünlerine sarılmamak için kendimi zor tuttuyorum!"
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"İnanılmaz tatlı! Kafasındaki yünleri okşamak istiyorum!"
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"Dillerini çok sevdim, harikalar!"
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"Karanlık tarafı oldukça fazla!"
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"Garipten başka bir kelime bulamadım."
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"Çok emin değilim. Oyuncağa da benziyorlar."
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"Uzaylı filminden fırlamış gibiler!"
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"Korkunç! Eğer karanlıkta peşinizden koşarsa, altınıza bile yapabilirsiniz."
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