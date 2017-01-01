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Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!

29 Ekim 2016 Cumartesi, 15:18:18 HABERTURK.COM

Siyah burunları, görünmeyen yüzleri ve kabarık yünleriyle işte dünyanın en garip koyun ırkı...

  • 1 Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!
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    Siyah burunlarıyla ve küçük vücutlarıyla, alışılmışın dışında bir görüntüye sahip olan bu koyunlar, sizce korkunç mu sevimli mi?

  • 2 Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!
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    İnsanlar Valais kara burunlu koyun adı verilen bu cinsin, korkunç mu yoksa sevimli mi olduğuna bir türlü karar veremiyor.

  • 3 Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!
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    İnternette son zamanlarda popüler olan bu koyunlar, İsviçre'nin dağlarında yaşıyor.

  • 4 Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!
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    Bazıları yünlerine ve tıknaz vücutlarına bakınca oldukça sevimli gözüktüğünü düşünüyor.

  • 5 Korkunç mu sevimli mi kimse karar veremiyor!
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    Bazıları ise suratlarının gözükmemesinden ve gözlerinin fazla belli olmamasından dolayı ürkütücü olduğunu düşünüyor.

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