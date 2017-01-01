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En fazla Türk hangi ülkede?

09 Kasım 2016 Çarşamba, 09:48:46

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YORUMLAR 7
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 17:09
    Bu sayımda tek türk vatandaşı olanlar sayılmış, mesela çift vatandaş veya iltica edenler sayımda yok. Almanyada tüm türk kökenliler yaklaşık 4,7 milyon hollanda 470 binç Türkiye malesef herşeyde olduğu gibi istatistik verilerindede ciddi araştırması yok.
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 11:27
    dünyada 1 türk bile olsa boynunu eydirmez 1 türke 100000 can etmez
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 10:33
    Hollandada Türk göçmen sayisi resmi rakamlara göre 397.000 kisi.
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 10:28
    1 Türk Dünyaya Bedeldir.
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 12:01
    Hay maşaallah
  • Misafir 05 Mart 2017 Pazar 21:12
    Almanyadaki türk kökenlilerin sayısı 3 mil.yonu geçiyor.
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 14:55
    Faydasi ne??
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