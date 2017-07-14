Bir kayanın içine yerleştirilen uyuşturucular polisi bile şaşırttı.
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KUTUDAN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ve üzerinde gönderici, alıcı bilgisi bulunmayan kutunun içerisinden çıkanlar yetkilileri bile şoke etti.
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Lübnan'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda üzerinde hiçbir barkod bulunmayan bir kutu yetkililerin dikkatini çekti.
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42 santimetre genişliğinde olan kutunun üzerinde delikler vardı. Suriye’ye gitmesi planlanan kutunun üzerinde uçağın adı ve numarası yazıyordu ancak bunun haricinde bir alıcı ve göndericiyle ilgili barkot yoktu.
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7 gün sonunda Havalimanı yetkilileri hemen kutuyu incelemeye aldı. Kutunun açılmasıyla yetkililer büyük şok yaşadı. Küçük kutunun içerisinden 3 Sibirya kaplanı yavrusu çıktı. Yavrular hem aç hem de çok susuz kalmışlardı.
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The Telegraph’ta yer alan habere göre; Animals Lebanon isimli hayvan hakları organizasyonu yavruları derhal veterinere götürdü ve yavrular tedavi altına alındı.
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BU YÖNTEM ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ!
Ekvador'da bir apartmanın zeminini açan görevliler gözlerine inanamadı.
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Zeminden, uyuşturucu çetesinin olduğu söylenen 12 milyon dolar çıktı.
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Olayla ilgili, 11 kişi yakalandı. İşte gizli bölmeden çıkan o paralar...
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Toplam 7 kilo kokain bulunan sahte meyvelere el konuldu.
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İşte sahte muzların içinden çıkanlar..
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Polis, şüphelendiği kamyonu durdurduğunda içinden çıkanlara inanamadı...
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Kamyonun içi, sanki bir aile yeni evine taşınıyormuş gibi düzenlenmişti. Polis ev eşyalarının içini açtığında gerçek ortaya çıktı.
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Özel tasarlanmış mobilyaların içinden, 3 kilo eroinle birlikte 4.1 mildon dolar para çıktı.
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Polis, uyuşturucunun Teksas, New York ve Massachusetts'e dağıtılacağını ortaya çıkardı.
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İşte o kamyonetten çıkanlar...
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Sınırı geçmeye çalışan kaçakların başvurduğu yöntemler ağızları açık bırakan türden...
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SEVGİLİSİNİ BAVULA KOYUP KAÇIRMAK İSTEDİ
Venezuela'da bulunan Puente Ayala hapishanesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Tutuklu olan sevgilisini bir bavula koyarak dışarı çıkarmaya çalışan genç kız, durumu fark eden hapishane görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı.
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Hapishane görevlileri bavulun içini açtıklarında bu görüntüyle karşılaştı.