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Güvenliğe takılan ilginç görüntüler

09 Kasım 2016 Çarşamba, 10:04:17

  • 1 Güvenliğe takılan ilginç görüntüler
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    HAVALİMANI GÜVENLİĞİNE TAKILAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER! 

    ABD'de bulunan havalimanı güvenliklerine takılan birbirinden ilginç yasa dışı silahlar, Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin resmi Instagram hesabından paylaşılıyor.

  • 2 Güvenliğe takılan ilginç görüntüler
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    İşte yoğun ilgi gören paylaşımlar sonrası resmi Instagram hesapları 700 bin takipçiyi bulan Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin paylaştığı o silahlar...

  • 3 Güvenliğe takılan ilginç görüntüler
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    Top namlusu

  • 4 Güvenliğe takılan ilginç görüntüler
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    Ruj gibi görünen bıçak

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  • 5 Güvenliğe takılan ilginç görüntüler
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    Cep telefonuna gizlenmiş silah

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir 29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:08
    abi herşeyi anladımda şu bazuka kafasından istiyorum yaa..
  • Misafir
    Misafir 25 Mayıs 2017 Perşembe 10:17
    zaten şeytan söylemiş onlara. hala anlamadınız mı?
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