10 Kasım 2016 Perşembe, 16:55:31 | Güncelleme: 23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:05:47
Mutfağınızda yaptığınız kesim hatalarını görünce hayal kırıklığına uğrayacaksınız. İşte doğru sandığınız o kesim hataları...
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Çeri domateslerinizi tek tek kesmeye uğraşmayın. Önce iki tabağın altına domateslerinizi sıkıştırın, sonra da ortalarından kesin.
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Kivinizi ikiye ayırıp, kaşıkla yemek daha kolay olacaktır. Ama bu şekilde yemek istemiyorsanız, kabuğunu keserek kivinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
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Önce mandalina ve portakallarınızın kenar kısımlarını kesin. Daha sonra kabuğuna dik ve düz bir çizik attıktan sonra ikiye ayırın. Bu dahice yöntemle artık zorlanmanıza hiç gerek yok...
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Soğanlarınızın önce başını kesin, ters çevirin ve bir süre bekletin. Tam ortadan ikiye böldükten sonra kabuklarını soyun.
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Sonra soğanı yatay şekilde mümkün olduğunca eşit yükseklikte kesmeye çalışın. Daha sonra köküne gelmeyecek şekilde dikey olarak kesin. Bu yöntemle, istediğiniz gibi küçük ve küp küp soğanlar elde edebilirsiniz.
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Nar kesmek hepimizin kabusu olsa da doğru yöntemi kullanırsanız yapamayacağınız şey yok. Önce narın çıkıntılı kısmını ve alt kapağını kesin. Daha sonra beş ve ya altı tane kabuğa inecek şekilde kesin.
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Havuç doğramak da oldukça zahmetli bir iş... Önce aşağı doğru soyun, sonra havucu döndürerek yukarı doğru soyun. Daha da sonra ters çevirin ve aşağı doğru soyun. Havuç tamamen soyulana kadar bu şekilde devam edin.
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Genelde muzu forotğrafta gördüğümüzün tam tersi şeklinde açmaya çalışırız. Ama işin doğrusu, muzu arka tarafından aşağı doğru soymak.
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Ekmeği, tırtıklı tarafından değil de düz tarafından kesmeyi deneyin. Farkı göreceksiniz...
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Maydonozları ıslak ıslak küçük parçalamak zordur. İşte bu yüzden, ıslak maydonozlarınızı havluya sarark 10 dakika kadar bekletin.
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Artık kuruyan maydonozlarınızı istediğiniz kadar küçük parçalara ayırabilirsin,iz.
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Misket limonu ikiye bölerek suyunu çıkarmak zordur. Bu yüzden, resimde olduğu gibi dört kesişte çok fazla su çıkartabilirsiniz.
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Pastaları eşit ve dağıtmadan kesemeyenlerdenseniz bu yöntem tam size göre. Önce pastanızın ortasındaki parçayı kesin ve kenara ayırın. Daha sonra bu iki parçayı sıkıştırın.
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Bu işlemi tekrar tekrar yaptığınızda dikdörtgen dilim pastalar elde edebilirsiniz.
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Karpuzu önce ikiye bölün. Daha sonra kabuklarıyla birlikte küp küp kesin. Böylece hem keserken hem de yerken zorlanmayacaksınız.
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Karpuzun bir diğer kesim yöntemi de oldukça kolay. Önce kenarlarını kesin ve kalan kabuklarını bitinceye kadar kesin.
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Karpuzdan kalın kalın parçalar kesin. Daha sonra kestiğiniz bu parçaları da küp küp doğrayın.
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Avokadoyu da tıpkı kivide olduğu gibi, ikiye bölerek kaşıkla yiyebilirsiniz.
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Çok zahmetli gibi gözükse de enginarınızı bu şekilde kesebilirsiniz...