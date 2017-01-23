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Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!

10 Kasım 2016 Perşembe, 16:55:31

Mutfağınızda yaptığınız kesim hatalarını görünce hayal kırıklığına uğrayacaksınız. İşte doğru sandığınız o kesim hataları...

  • 1
    1 | 19

    Çeri domateslerinizi tek tek kesmeye uğraşmayın. Önce iki tabağın altına domateslerinizi sıkıştırın, sonra da ortalarından kesin.

  • 2
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    Kivinizi ikiye ayırıp, kaşıkla yemek daha kolay olacaktır. Ama bu şekilde yemek istemiyorsanız, kabuğunu keserek kivinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

  • 3
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    Önce mandalina ve portakallarınızın kenar kısımlarını kesin. Daha sonra kabuğuna dik ve düz bir çizik attıktan sonra ikiye ayırın. Bu dahice yöntemle artık zorlanmanıza hiç gerek yok...

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YORUMLAR 3
  • Misafir 12 Ocak 2017 Perşembe 13:47
    avokadyu, limon, zeytinyağı, karabiber ve tuzla deneyin...
  • Misafir 19 Kasım 2016 Cumartesi 13:49
    Teşekkürler
  • Misafir 19 Kasım 2016 Cumartesi 13:49
    Muazzam
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