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Yıllarca bozulmayan 15 yiyecek!

11 Kasım 2016 Cuma, 16:39:53

Etiketleri son kullanma tarihini ne gösterirse göstersin, bu yiyecekler uzun yıllar boyunca bozulmuyor!

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    Şeker

    Esmer ya da beyaz şeker veya pudra şekeri... Şekerin tüm türleri bozulmadan yıllarca muhafaza edilmeye müsaittir. Hava almayan plastik poşetlerde muhafaza edebilirsiniz şekeri.

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    Toz vanilya

    Sahte vanilya aromalı tozlar iki yıl içinde ömrünü tamamlarken, gerçek vanilya özünden yapılan tozlar, çok uzun yıllar bozulmadan dayanır. Gerçek vanilyayı tercih etmek için yeterli sebeplerden biri buyken, diğeri de gerçeğinin tadının daha güzel olması.

     

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    Bal

    Canınız tatlı çektiğinde bal, şeker ihtiyacını gidermek için en iyi seçenek olacaktır. Peki bal ne kadar süre muhafaza edilebilir?  Bal neredeyse yaşam boyunca hiç bozulmadan saklanabilir. Mısır'da piramitlerde Firavun mezarlarında bulunan balların bile bozulmamış olduğu tespit edilmişti.

     

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