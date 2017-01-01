Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!

1 | 20

Nicole Rienzie adlı genç kadının sahiplendiği Monkey isimli yavru kedi, diğer tüm kedilerden daha özel. Kedi büyüdükçe vampir filminden fırlamış bir karaktere dönüşünce sahibi Nicole da şaşırmış ama bir taraftan hayvana olan sevgisi daha da artmış.