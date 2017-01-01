01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!

14 Kasım 2016 Pazartesi, 14:40:07

Cadılar Bayramı filminden fırlamış gibi görünen Monkey adlı kediyle tanışmaya ne dersiniz?

  • 1 Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!
    1 | 20

    Nicole Rienzie adlı genç kadının sahiplendiği Monkey isimli yavru kedi, diğer tüm kedilerden daha özel. Kedi büyüdükçe vampir filminden fırlamış bir karaktere dönüşünce sahibi Nicole da şaşırmış ama bir taraftan hayvana olan sevgisi daha da artmış. 

  • 2 Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!
    2 | 20

    Monkey büyüdükçe dişlerinin de anormal bir şekilde büyümesiyle telaşlanan Nicole, kediyi bir veterinere götürmüş. Kontrol sonrası bu tür vakaların oldukça nadir olduğu, Monkey'nin ise tamamen sağlıklı olduğu ortaya çıkmış.

  • 3 Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!
    3 | 20

    Monkey'nin fotoğraflarını görenler fotoğraflarla oynandığını düşünüyor, gerçekte görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Sosyal medyada fotoğraflarının yer aldığı bir instagram hesabı olan Monkey, ufak çaplı bir internet fenomeni.

  • 4 Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!
    4 | 20
  • 5 Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!
    5 | 20

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000