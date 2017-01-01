Kedi sandı, dünyanın en tatlı vampiri çıktı!

Nicole Rienzie adlı genç kadının sahiplendiği Monkey isimli yavru kedi, diğer tüm kedilerden daha özel. Kedi büyüdükçe vampir filminden fırlamış bir karaktere dönüşünce sahibi Nicole da şaşırmış ama bir taraftan hayvana olan sevgisi daha da artmış.
Monkey büyüdükçe dişlerinin de anormal bir şekilde büyümesiyle telaşlanan Nicole, kediyi bir veterinere götürmüş. Kontrol sonrası bu tür vakaların oldukça nadir olduğu, Monkey'nin ise tamamen sağlıklı olduğu ortaya çıkmış.
Monkey'nin fotoğraflarını görenler fotoğraflarla oynandığını düşünüyor, gerçekte görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Sosyal medyada fotoğraflarının yer aldığı bir instagram hesabı olan Monkey, ufak çaplı bir internet fenomeni.