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Bitpazarından çıktı 185 bin liraya satıldı

15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38

Bitpazarından çok cüzi bir miktara satın alınmıştı. Şimdi ise 185 bin liraya satıldı

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    İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanya’sında kullanılan Enigma makinesi, Bükreş’te Artmark Müzayede Evi’ndeki açık artırmada 52 bin dolara yani yaklaşık 185 bin liraya satıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir koleksiyoncu tarafından bitpazarından 114 dolara (405 Türk lirası civarı) satın alınan makinenin üretim tarihi 1941.

  • 2 Bitpazarından çıktı 185 bin liraya satıldı
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    125 YILLIK ŞİFONYERDEN SERVET ÇIKTI

    67 yaşındaki Emil Knodell bit pazarına giderek ucuz şeyler almaya bayılıyor. Teksas’ın Bellville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti.

  • 3 Bitpazarından çıktı 185 bin liraya satıldı
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    Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyere dikti.

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    Emil, şifonyeri aldı ancak kendisini ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu.  Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü.

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  • 5 Bitpazarından çıktı 185 bin liraya satıldı
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    Ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:20
    adam istediğini almış
  • Misafir
    Misafir 21 Nisan 2017 Cuma 09:14
    Ender görülen bir canlının katili olarak kendini alkışlayabilir.
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