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İçinden çıkanlar şaşırttı

15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38

Gürcistan'da dalış yapan bir adam, nehrin derinliklerinde bulduğu esrarengiz siyah kutuyu açınca hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı

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    Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları şey karşısında şaşkına döndü.

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    Nehrin derinliklerinde dibe çökmüş siyah bir kutuyu fark eden adam, merak edip su yüzeyine çıkarmadan içini açtı.

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    Kutunun içinde bulunan poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.

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    Kutuda bir insana ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntıları ve bazı değerli eşyalar buldular.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 12:11
    Türkiyede de iade ediliyor. 3 gün önce Eminönü tesislerinde çalışan bir işçi abla poşet içinde 350.000 TL buldu, yetkililere teslim etti.
  • Misafir 05 Mart 2017 Pazar 20:04
    sonuç olarak adamlar kendilerine ait olmayan her şeyi iade etmiş. bizim ülkemizde kendimize ait olan eşyaları muhafaza etmek. dahası parayı unutmak, :/
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