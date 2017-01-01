15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38 | Güncelleme: 18 Nisan 2017 Salı, 09:57:24
Gürcistan'da dalış yapan bir adam, nehrin derinliklerinde bulduğu esrarengiz siyah kutuyu açınca hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı
1
1|75
Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları şey karşısında şaşkına döndü.
2
2|75
Nehrin derinliklerinde dibe çökmüş siyah bir kutuyu fark eden adam, merak edip su yüzeyine çıkarmadan içini açtı.
3
3|75
Kutunun içinde bulunan poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.
4
4|75
Kutuda bir insana ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntıları ve bazı değerli eşyalar buldular.
5
5|75
HABERİN DEVAMI
6
6|75
7
7|75
8
8|75
SIRADAN BİR KAYA SANDI AMA İÇİNİ AÇINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sahilde bulduğu cismi kaya sanan adam, içini açınca gözlerine inanamadı!
9
9|75
Sahil kenarında gördükleri kaya benzeri cismi inceleyen bir kişi, cismin kaya olmadığını anladı.
10
10|75
Bıçakla içini açan adam gördükleri karşısında şoke oldu.
HABERİN DEVAMI
11
11|75
Bulduğu bu cisim bir kaya değil, organik bir canlıydı. Adı Pyura Chilensis olan bu yaratık, ender görülen canlılardan.
12
12|75
13
13|75
14
14|75
Güney Amerika'da yaşayan çiftin yürüyüş yaptıkları sırada buldukları herkesi şaşkına çevirdi.
15
15|75
İlk başlarda kimse bunun ne olduğunu anlayamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.
HABERİN DEVAMI
16
16|75
Bunun yabani dağ mantarı olduğu ortaya çıktı.
17
17|75
18
18|75
Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.
19
19|75
İşte gizli esrar tarlasının o görüntüleri.
20
20|75
HABERİN DEVAMI
21
21|75
22
22|75
23
23|75
24
24|75
67 yaşındaki Emil Knodell bit pazarına giderek ucuz şeyler almaya bayılıyor. Teksas’ın Bellville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti.
25
25|75
Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyere dikti.
HABERİN DEVAMI
26
26|75
Emil, şifonyeri aldı ancak kendisini ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu. Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü.
27
27|75
Ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu.
28
28|75
Newsner'ın haberine göre Emil, şifonyeri aracının kasasına yüklerken içinden ses geldiğini duydu. Şifonyerin içinde gizli bir bölüm vardı.
29
29|75
Emil, gördüklerine inanamadı.
30
30|75
Gizli bölümün içinde mücevherler, elmaslar, antika paralar ve bozukluklar, madalyalar ve dahası vardı. Sanki define sandığı gibiydi.
HABERİN DEVAMI
31
31|75
Muhtemelen böyle bir şeye denk gelen herkes eşyaları sahiplenmeyi düşünürdü. Ancak Emil sıradışı bir şey yaptı.
32
32|75
Gizli bölmede yer alan bütün eşyaları satın aldığı kişiye iade etti.
33
33|75
Sonradan anlaşılana göre, şifonyerin içindeki paha biçilemez eşyalar, şifonyeri bit pazarında satan kişinin dedesine aitmiş.
34
34|75
Satıcı, şifonyerin içindeki gizli bölmeyi ve eşyaları farketmemiş.
35
35|75
Tecrübe ettiği olaydan sonra Emil için bit pazarına gitmek daha tutkulu bir hal aldı.
HABERİN DEVAMI
36
36|75
Emil Knodell, CNN’e “Bit pazarlarına daha istekli gidiyorum. Başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz” dedi.
37
37|75
38
38|75
TADİLAT YAPARKEN BULDULAR!
Mutfaklarını tadilat ettirmeye başladıklarında bu kasayı bulan çiftin yaşadıkları herkesi şaşırttı...
39
39|75
Buldukları bir şifre ile kasayı açmayı başaran çift bu anları kare kare fotoğrafladı...
40
40|75
Ve işte o kasanın içinden çıkanlar...
HABERİN DEVAMI
41
41|75
42
42|75
43
43|75
44
44|75
45
45|75
İNSANLARIN EVLERİNDE BULDUĞU EN TUHAF ŞEYLER!
Bir ev sahibi duvarlar içinde gizlenmiş Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları buldu.
HABERİN DEVAMI
46
46|75
California'da bir çiftin banyo seramiklerinin altında Meksika'da bağbozumundan kalma takı parçaları buldu.
47
47|75
Norveç'te bir evin tavan arasında imzasız Van Gogh tablosu bulundu.
48
48|75
Bir evin duvarı yıkıldıktan sonra içinde çizgi roman bulundu. Değeri 175 bin dolara çıkan çizgi roman satıldı.
49
49|75
Bir adam evinde 45 bin dolar buldu.
50
50|75
Ev sahipleri eski bir Rus çarı heykelciği buldu. Bu heykelcik tam 5 milyon dolara satıldı.
HABERİN DEVAMI
51
51|75
Bir çift evlerinin altında 2000 yıldan daha eski olan arkeolojik hazineler buldu.
52
52|75
Bir kişi evinde bombalarla dolu bir mühimmat buldu.
53
53|75
Bu çiftin oturma odasının altında bir ortaçağ kuyusu bulundu.
54
54|75
Mutfak duvarlarının altında Maya duvar resimleri bulundu.
55
55|75
Evlerinin altında antik bir şapel keşfeden aile.
HABERİN DEVAMI
56
56|75
Bu evin altında tarih öncesinden kalma 4000'den fazla oyun bulundu.
57
57|75
Bir adam ikinci el aldığı otomobilin cam kolu bozuk olunca tamir etmeye karar verdi.
58
58|75
Ama hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı...
59
59|75
Arabanın kapısında gizli bir bölme keşfeden adam...
60
60|75
Gizli bölmenin içinden çıkanları görünce şoke oldu...
HABERİN DEVAMI
61
61|75
İlk önce siyah bir paket buldu...
62
62|75
Paketi açınca içinden 7 tane daha paket bir de henüz çürümemiş bir muz kabuğu çıktı.
63
63|75
Adam asıl şoku paketleri açınca yaşadı...
64
64|75
Paketlerin içinden deste deste paralar çıktı...
65
65|75
HABERİN DEVAMI
66
66|75
67
67|75
New York’ta üç öğrenci sadece 20 dolara ikinci el bir koltuk aldı. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadı.
68
68|75
Reese, Cally ve Lara, New York Üniversitesi’nde aynı odayı paylaşıyor.
69
69|75
Üç arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdi. Pahalı koltuk alamayacaklarından ikinci el ve sadece 20 dolara bir koltuk aldı.
70
70|75
Koltuk eskimiş olsa da iş görüyordu.
HABERİN DEVAMI
71
71|75
Üç arkadaş bir gece koltukta film izlerken, koltuğun dirsek kısmında bir şey farkettiler ve bakmaya karar verdi.
72
72|75
Koltuğun köşesini açınca gözlerine inanamadılar
73
73|75
Bir zarfın içinde 700 dolar yatıyordu. Koltuğu biraz daha incelediler ve daha fazla zarf çıktı. Üç arkadaş, toplamda 41.000 dolar buldu.
74
74|75
Üç üniversite öğrenisi buldukları bu paranın ilginç hikayesini de öğrendi.
75
75|75
Parayı bir aile kızlarının geleceği için 30 yıl boyunca biriktirmiş. Kadının eşi vefat ettikten sonra, koltuğun altındaki parayı unutmuş. Koltuğu satarak kendisine yeni bir yatak almış. Paradan, kızlarının da haberi yokmuş.
Unutulan parayı Reese, Cally ve Lara, kıza iade etti. Bu olay karşısında aile her bir üniversite öğrencisine kişi başı 1.000 dolar para ödül verdi.