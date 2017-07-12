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Gölde balık tutmak isterken cephanelik buldular

15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38

  • 1 Gölde balık tutmak isterken cephanelik buldular
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    Ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 6 yaşındaki küçük kız hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.

  • 2 Gölde balık tutmak isterken cephanelik buldular
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    Küçük kızın oltasına balık yerine önce bir tüfek takıldı, sonrasında ise gölden resmen bir cephanelik çıkardılar.

  • 3 Gölde balık tutmak isterken cephanelik buldular
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    Devamında bir çok mermi ve metal eşya yakalayan aile oltanın ucuna mıknatıs bağlayınca buldukları diğer şeyler karşısında şaşkına döndü.

  • 4 Gölde balık tutmak isterken cephanelik buldular
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    İşte oltaya takılan o nesneler...

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  • 5 Gölde balık tutmak isterken cephanelik buldular
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:20
    adam istediğini almış
  • Misafir
    Misafir 21 Nisan 2017 Cuma 09:14
    Ender görülen bir canlının katili olarak kendini alkışlayabilir.
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