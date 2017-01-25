2016 kış modasının anahtar kodları: Sıcak ve havalı
19 Kasım 2016 Cumartesi, 12:37:19 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:01:56
Bu kış kürkler, vinil kumaşlar, oversize kesimler ve kayak montlarıyla pek üşümeyeceğiz. Ofiste stiletto’larla, sokakta çizmelerle giyebileceğiniz sıcak kıyafetlerle gözler üstünüzde olacak
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Bu sezonun anahtar kelimesi kesinlikle cesaret. Parlak pembeler, hiç olmadığı kadar şaşaalı kürkler (tabii imitasyon), baştan ayağa vinil kırmızı ve siyahlar tek tek tüm moda haftalarını altüst etti.
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Yazın 90’lar minimalizminde süzüldükten sonra keskin omuzlara, korselere, bir süredir vazgeçemediğimiz oversize’lara, kabarık montlara hızlı bir geçiş yaptık.
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Tabii o halde sokağa, ofise ya da kahve içmeye gitmek her zaman mümkün değil ama biraz ilham alabiliriz. Hadi hem lüks markaların hem de demokratik moda temsilcilerinin vitrinlerini süsleyen sezonun olmazsa olmaz cool, sıcak ve giyilebilir parçalarına göz atalım.
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NAVY MANTOLAR
Geçen yıl hepimiz kendimizi oversize devetüyü ve tüvit mantolara gömdük. Camel mantoları bu sezon da gönül rahatlığıyla giyebiliriz, modası geçecek gibi değil. Ayrıca hiç şikâyetçi değiliz. Öte yandan şu sıralar bolca deniz esintisiyle uzun navy kabanlar gündemde.
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Kot ve Stan Smith kombiniyle gündüz giyilebilir. Dizlerinizin üzerine uzanan çizmeler ya da ankle botlarla gece çıkarken son derece cazibeli, seksi ve dramatik bir figüre dönüşmenize yardımcı olabilir!
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TROOPER ŞAPKALAR
Kulakları uzatma meselesini Louis Vouitton kadar abartmak zorunda değilsiniz ama Trooper şapkalar buz gibi havalarda kesinlikle hayat kurtarıyor, unutmayın.
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LEOPAR PATLAMASI
Moda dünyasına 1920’lerde giriş yapan leopar deseni bugüne kadar vamp kadınların, seksi rocker’ların himayesindeydi. Şimdiyse ikon first lady Jackie Kennedy’nin Oleg Cassini’sinden aşina olduğumuz bu vahşi desenin önlenemez tırmanışına hep birlikte şahit oluyoruz. Leopar kürkler, ceketler, aksesuvar ve ayakkabılar patlamış vaziyette. Korkmayın, giyin.
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OVERSIZE
Birkaç yıldır 3 beden büyük kıyafetlere, kabanlara, kazaklara doyamadık; bir süre de doymayacağız gibi duruyor. Devasa kürklere, ceketlere, kaba saba botlara dolabınızda hâlâ yer açmadıysanız bir daha düşünün.
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KAHVENİN 50 TONU
Mesafeli, maskülen ve buz gibi kahveler, net kesimli ceket ve mantolar vasıtasıyla uzun süredir olmadığı kadar podyumda. Dior, Chanel ve Chloe, hakiden acı kahveye hepimizi kahvenin 50 tonuna davet ediyor.
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SKI CEKETLER
Hayır kayağa gitmiyoruz ama Balenciaga ya da North Face, hangisini tercih ederseniz edin waxed kayak montları, stilettolarla harika bir ofis kombinine dönüşebilir.
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KÜRKLÜ ŞERİTLER
Koca koca kürklere bir türlü alışamıyorsanız iyi haber: Kürk detayı aksesuvarlarda, ceketlerde ince şeritler halinde kendini her türlü gösteriyor.
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NEDEN KÜRK SEVMİYORUZ?
Tüm memelilerin sıcak kalmak üzere tüylere ihtiyacı var ve o tüyler ancak evrimsel sebeplerle yok oluyor. Mesela balinalar denizdeki hızlarını artırmak üzere tüylerinden kurtuluyor. Filler ve gergedanların özel, kalın derileri var ve soğuktan korunmak için yeterince iriler.
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Biz de iddialara göre atalarımız sıcak Afrika savanalarının ötesine geçtiğinde hayatta kalabilsin diye tüylerimizi kaybettik, zira tüysüz beden enerjiyi daha kolay absorbe edebiliyor ve sıcaklık dengesini daha iyi kuruyordu. Neticede bizler 170 bin yıldır kürk ve deri giyiyoruz.
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Biz hayvanseverler şiddetle karşı çıksak da kürk sevdası bitmiyor. Birleşmiş Milletler’e göre 2008-2013 yılları arasında dünyadaki kürk ihracatı 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıktı. Çünkü modacılara göre kürkte insana kendini iyi hissettiren bir “şey” var.