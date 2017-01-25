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2016 kış modasının anahtar kodları: Sıcak ve havalı

19 Kasım 2016 Cumartesi, 12:37:19

Bu kış kürkler, vinil kumaşlar, oversize kesimler ve kayak montlarıyla pek üşümeyeceğiz. Ofiste stiletto’larla, sokakta çizmelerle giyebileceğiniz sıcak kıyafetlerle gözler üstünüzde olacak

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    Bu sezonun anahtar kelimesi kesinlikle cesaret. Parlak pembeler, hiç olmadığı kadar şaşaalı kürkler (tabii imitasyon), baştan ayağa vinil kırmızı ve siyahlar tek tek tüm moda haftalarını altüst etti.

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    Yazın 90’lar minimalizminde süzüldükten sonra keskin omuzlara, korselere, bir süredir vazgeçemediğimiz oversize’lara, kabarık montlara hızlı bir geçiş yaptık. 

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    Tabii o halde sokağa, ofise ya da kahve içmeye gitmek her zaman mümkün değil ama biraz ilham alabiliriz. Hadi hem lüks markaların hem de demokratik moda temsilcilerinin vitrinlerini süsleyen sezonun olmazsa olmaz cool, sıcak ve giyilebilir parçalarına göz atalım. 

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