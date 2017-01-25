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NEDEN KÜRK SEVMİYORUZ?

Tüm memelilerin sıcak kalmak üzere tüylere ihtiyacı var ve o tüyler ancak evrimsel sebeplerle yok oluyor. Mesela balinalar denizdeki hızlarını artırmak üzere tüylerinden kurtuluyor. Filler ve gergedanların özel, kalın derileri var ve soğuktan korunmak için yeterince iriler.