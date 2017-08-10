Doğal güzellikleriyle dikkan çeken albinolar güzellikleriyle büyülüyor.
İşte o fotoğraflar...
ALBİNO KIZ KARDEŞLER İLE ABLALARININ FARKLILIĞI ŞAŞIRTTI
11 yaşındaki Brezilyalı ikizler Lara ve Mara Bawar, albizimle fark yaratıyorlar.
Bawar ikizleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğup, aslen Batı Afrikalılar.
Bu eşsiz güzellikteki ikizleri 2006 yılında İsveç fotoğraf sanatçısı Vinicius Terranova keşfetti.
Terranova onları Portekizce "nadir çiçekler" anlamına gelen bir proje için fotoğrafladı.
"Benim sanatım hem güzelliği hem de sembolik güzellikleri temsil ediyor" diye projesini açıkladı.
İkizler bu projeden sonra birçok ünlü markanın ilgisini çekti. Ardından markaların modelleri olmaya başladılar.
Lara Bawar, albinizmin güzel olduğunu belirterek, saç, cilt ve göz renklerini sevdiklerini söyledi.
Kardeşi Mara ise "bu şekilde büyümek şaşırtıcıydı, farklı olmayı seviyoruz ve eşsiz güzelliklerimizden dolayı mutluyuz" diye belirtti.
İkizlerin 13 yaşındaki kardeşi Sheila'da ise albinizm görülmemesine rağmen Terranova onu da fotoğrafladı.
Instagram'da 30.000'den fazla takipçisi olan ikizleri, moda tasarımcılarının daha fazla büyütmesi bekleniyor.